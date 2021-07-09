СБ ООН продлил действие механизма для доставки гуманитарной помощи в Сирию

Совет Безопасности ООН в пятницу, 9 июля, единогласно проголосовал за продолжение гуманитарной помощи миллионам пострадавших от гражданской войны сирийцев.

Россия, поддерживающая режим сирийского лидера Башара Асада, в последние месяцы сигнализировала, что хочет закрыть последний из четырех пограничных переходов - Баб аль-Хава на северо-западе страны; в таком случае все товары ООН должны были бы поступать только через власти в Дамаске. Представленный Москвой проект резолюции предполагал закрытие этого перехода на границе с Турцией через 6 месяцев. Однако, по словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, он останется открытым еще в течение года.

Анкара опасается, что закрытие Баб-эль-Хава может привести к потоку беженцев с северо-запада Сирии в Турцию. ООН и гуманитарные организации предупреждали о возможности гуманитарной катастрофы, если существующее соглашение не будет продлено.

Возможный "поворотный пункт" в отношениях США и РФ

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин в ходе часового телефонного разговора приветствовали работу своих стран в Совбезе ООН над продлением действия трансграничного механизма в Сирии, сообщил Белый дом.

Представители США и РФ в ООН расценили соглашение о помощи Сирии как важный знак сотрудничества между двумя странами. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что достигнутый компромисс может стать "поворотным пунктом" в отношениях между двумя странами. Линда Томас-Гринфилд заявила о "важном моменте в отношениях" Вашингтона и Москвы.

Принятие данного решения Совбезом ООН было необходимо потому, что срок действия принятой в 2014 году резолюции ООН, которая позволяет перевозить жизненно важную помощь через пограничные переходы даже в те части страны, где идет гражданская война и которые не контролируются правительством истекает в субботу, 10 июля.

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