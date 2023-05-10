Саудовская Аравия вновь открывает дипмиссию в Сирии

Саудовская Аравия объявила о намерении возобновить работу своего дипломатического представительства в Сирии. Его основной задачей станет выработка "совместного арабского подхода", говорится в сообщении МИД страны, которое во вторник, 9 мая, распространило государственное информагентство SPA.

Ранее, 7 мая, министры иностранных дел стран, входящих в Лигу арабских государств, поддержали решение возобновить членство Сирии в этой организации, приостановленное в ноябре 2011 года в связи с жестким подавлением демократических протестов в Сирии режимом президента Башара Асада. В ходе конфликта, разгоревшегося в стране после подавления протестов, к сегодняшнему дню были убиты 500 000 человек. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, сирийские инфраструктура и промышленность сильно пострадали.

Эр-Риад порвал дипломатические отношения с Дамаском в 2012 году. После этого Саудовская Аравия открыто выступала за свержение режима Асада и поддерживала на фоне гражданской войны сирийских повстанцев.

Налаживание отношений Сирии с другими странами

Всего за несколько часов до объявления Саудовской Аравией о возобновлении работы ее дипмиссии в Дамаске МИД Турции сообщил о запланированной на 10 мая в столице РФ встрече дипломатов высшего уровня из Москвы, Дамаска, Анкары и Тегерана . Темой переговоров должен был стать "обмен мнениями о нормализации отношений между Турцией и Сирией", а также "добровольное возвращение" на родину 3,7 млн сирийских беженцев, находящихся сейчас в Турции.

Первым государством Персидского залива, возобновившим отношения с Сирией, стали Объединенные Арабские Эмираты, вновь открывшие свое посольство в стране в 2018 году. Как отмечает агентство AFP, сближение Сирии с другими государствами началось после случившегося в феврале 2023 года масштабного землетрясения в Турции и Сирии, унесшего в общей сложности жизни 55 000 человек.

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