  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Президент Сирии Башар Асад принимает миистра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда, 18 апреля 2023 года
Президент Сирии Башар Асад принимает миистра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда Фото: Syrian Presidency/AFP
ПолитикаСирия

Саудовская Аравия вновь открывает дипмиссию в Сирии

Александра Иванова
1 ч. назад

По заявлению Эр-Риада, работа дипмиссии Саудовской Аравии в Дамаске будет направлена на выработку "общего арабского подхода".

https://p.dw.com/p/4R7El

Саудовская Аравия объявила о намерении возобновить работу своего дипломатического представительства в Сирии. Его основной задачей станет выработка "совместного арабского подхода", говорится в сообщении МИД страны, которое во вторник, 9 мая, распространило государственное информагентство SPA.

Ранее, 7 мая, министры иностранных дел стран, входящих в Лигу арабских государств, поддержали решение возобновить членство Сирии в этой организации, приостановленное  в ноябре 2011 года в связи с жестким подавлением демократических протестов в Сирии режимом президента Башара Асада. В ходе конфликта, разгоревшегося в стране после подавления протестов, к сегодняшнему дню были убиты 500 000 человек. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, сирийские инфраструктура и промышленность сильно пострадали.

Эр-Риад порвал дипломатические отношения с Дамаском в 2012 году. После этого Саудовская Аравия открыто выступала за свержение режима Асада и поддерживала на фоне гражданской войны сирийских повстанцев.

Налаживание отношений Сирии с другими странами

Всего за несколько часов до объявления Саудовской Аравией о возобновлении работы ее дипмиссии в Дамаске МИД Турции сообщил о запланированной на 10 мая в столице РФ встрече дипломатов высшего уровня из Москвы, Дамаска, Анкары и Тегерана. Темой переговоров должен был стать "обмен мнениями о нормализации отношений между Турцией и Сирией", а также "добровольное возвращение" на родину 3,7 млн сирийских беженцев, находящихся сейчас в Турции.

Первым государством Персидского залива, возобновившим отношения с Сирией, стали Объединенные Арабские Эмираты, вновь открывшие свое посольство в стране в 2018 году. Как отмечает агентство AFP, сближение Сирии с другими государствами началось после случившегося в феврале 2023 года масштабного землетрясения в Турции и Сирии, унесшего в общей сложности жизни 55 000 человек.

Смотрите также:

Землетрясение в Сирии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как в Сирии оказывают психологическую помощь пострадавшим от землетрясения детям (13.03.2023)

Как в Сирии оказывают психологическую помощь пострадавшим от землетрясения детям (13.03.2023)

Последствия страшных землетрясений в Турции и в Сирии будут ликвидироваться еще долго. Сейчас все силы брошены на восстановительные работы и оказание первой медицинской и гуманитарной помощи пострадавшим. На психологическую поддержку, например, детей, ни у властей, ни у организаций зачастую просто не хватает ресурсов.
Катастрофы13 марта 2023 г.01:40 мин.
external

Землетрясение в Турции: число жертв приблизилось к 20 тысячам (09.02.2023)

Землетрясение в Турции: число жертв приблизилось к 20 тысячам (09.02.2023)

В Турции продолжается поиск выживших после самого мощного землетрясения в регионе за последние полвека. Тысячи людей оказались на улице, и возможно столько же остаются под завалами. В стране объявлен недельный национальный траур. Тем временем критика в адрес властей становится все громче. Репортаж DW
Политика9 февраля 2023 г.03:51 мин.

Сообщение агентства "Интерфакс" о запланированной на 10 мая встрече дипломатов из РФ, Сирии, Турции и Ирана в Москве

Чавушоглу назвал целью саммита по Сирии обеспечение стабильности в этой республике
www.interfax.ru
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Гость "Евровидения-2023" Alyosha из Украины во время выступления в Ливерпуле

Первый полуфинал "Евровидения-2023" задал тон всему конкурсу

Культура10 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW на тему Парада Победы в Москве: карикатурный президент РФ Владимир Путин говорит в телефонную трубку: "Алло, а доставьте мне лидеров СНГ к параду!"

Парад победы в Москве: Как Путин собирал глав государств

Парад победы в Москве: Как Путин собирал глав государств

Политика12 ч. назад
Главы МИД ФРГ и МИД КНР

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Политика20 мин. назад
Russland | Victory Day Parade

День Победы в России: где и как отмечали 9 мая

День Победы в России: где и как отмечали 9 мая

Общество7 ч. назад
Военный парад в Бресте 9 мая 2023 года

9 мая в Бресте: военный парад, автопробеги и туристы из РФ

9 мая в Бресте: военный парад, автопробеги и туристы из РФ

Общество9 ч. назад
Берлин, 9 мая 2023. Пресс-конференция Анналены Бербок и Цинь Гана, министров иностранных дел ФРГ и КНР

Отношения ФРГ и КНР обостряются? Интрига вокруг двух визитов

Отношения ФРГ и КНР обостряются? Интрига вокруг двух визитов

Политика10 ч. назад
Акция протеста в Белграде против вооруженного насилия, 8 мая 2023 года

Сдавайте оружие! Удастся ли в Сербии разоружить граждан

Сдавайте оружие! Удастся ли в Сербии разоружить граждан

Конфликты12 ч. назад
На главную страницу