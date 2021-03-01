Саркози посадили? Под домашний арест, хотя он почти памятник

Суд приговорил экс-президента Франции к году лишения свободы за незаконное финансирование его предвыборной кампании. Сергей Елкин считает: если бы Саркози смотрел "Джентльмены удачи", то отреагировал бы так.
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Суд в Париже заключил, что Саркози нарушил правила при финансировании своей предвыборной кампании в 2012 году. По сведениям прокуратуры, политик потратил на кампанию почти вдвое больше допустимого.
Суд в Париже признал бывшего президента Франции виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением.