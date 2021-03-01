 Саркози посадили? Под домашний арест, хотя он почти памятник | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 30.09.2021

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Европа

Саркози посадили? Под домашний арест, хотя он почти памятник

Суд приговорил экс-президента Франции к году лишения свободы за незаконное финансирование его предвыборной кампании. Сергей Елкин считает: если бы Саркози смотрел "Джентльмены удачи", то отреагировал бы так.

Карикатура Сергея Елкина - бывший президент Франции Николя Саркози удивлен: Посадят? Я же почти памятник!.

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