 Самые красивые маршруты в Европе (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.11.2021

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Культура и стиль жизни

Самые красивые маршруты в Европе (фотогалерея)

Во время пандемии возможности путешествовать сильно ограничены, но все равно можно мечтать и строить планы о путешествиях. Для тех, кто любит многодневные прогулки на природе, предлагаеам лучшие маршруты в Европе.

  • Горная панорама. Австрия

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Горный маршрут в Австрии

    Маршрут, который можно пройти пешком за восемь дней, пролегает через горы восточной части Высокого Тауэрна - крупнейшему в Центральной Европе заповеднику. Грохочущие водопады и горные озера лежат между горными массивами и пологими травянистыми склонами. На фотографии - горные озера, которые встречаются на первом этапе маршрута.

  • Национальный парк Дурмитор в Черногории

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Национальный парк в Черногории

    Это вид на национальный парк Дурмитор на севере Черногории. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и насчитывает почти 50 возвышенностей. Высшая точка - более 2000 метров над уровнем моря. В парковой зоне множество впечатляющих ущелий, которые надолго останутся в вашей памяти.

  • Кандерштег - живописная деревушка в кантоне Берн

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Виа Альпина в Швейцарии

    Виа Альпина - один из самых красивых маршрутов по Швейцарии. Протяженностью в 390 километров, он простирается с востока на запад через Швейцарские Альпы. 20 этапов и великолепные панорамные виды, как этот! На фото - Кандерштег, небольшая живописная деревушка в кантоне Берн.

  • Национальный парк Де-Хоге-Велюве осенью

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Национальный парк в Нидерландах

    Через природный парк Де-Хоге-Велюве в нидерландской провинции Гелдерланд проходят многочисленные туристические пешеходные маршруты. В поисках тишины и покоя отправляйтесь в район Планкен Вамбуис. Туристические тропы ведут не только через тихие леса, но и через великолепные ландшафты вокруг города Эде.

  • Кемерское болото осенью

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Большое Кемерское болото в Латвии

    Недалеко от Риги расположен Кемерский национальный парк. Здесь можно любоваться великолепными пейзажами. Особенно интересна прогулка по болотам осенью, когда созревает клюква, туристы с удовольствием ее собирают.

  • Гора Стримба

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Стримба в Украинских Карпатах

    Высота этой вершины в Украинских Карпатах составляет 1719 метров. 15-километровый маршрут ведет от небольшого села Колочава к горной вершине Стримба. Тех, кто предолел перепад высот в 550 метров, ждут виды на живописные озера.

  • Гора Мармолада в Италии

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Гора Мармолада в Италии

    Гору Мармолада еще называют королевой Доломитовых Альп. Здесь находится самый большой ледник в округе. Лучший способ сюда добраться - через горный перевал Пассо Федайа, который изображен на фотографии. Отсюда уже можно наслаждаться величественным видом на горный массив.

  • Лесной парк Толлимор в Северной Ирландии

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Лесной парк в Северной Ирландии

    Лесной парк Толлимор в Северной Ирландии ждет туристов, ищущих тишины и покоя. В окрестностях небольшого морского курорта Ньюкасл в графстве Даун, существуют множество пешеходных маршрутов, предлагающих виды разнообразных природных ландшафтов. Вдоль реки, через лес, мимо водопада или вверх по холмам - здесь каждый найдет любимые мотивы.

  • Национальный парк Озерный край в Великобритании

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Озерный край в Великобритании

    Даже в туманную осень самобытный национальный парк Озерный край в горном регионе графства Камбрия в Англии привлекает своими скалистыми горами, небольшими деревеньками и, конечно же, многочисленными озерами. После долгой прогулки можно остановиться в одном из местных пабов.

  • В Саксонской Швейцарии

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Саксонская Швейцария

    В Саксонской Швейцарии насчитывается более 1100 разных вершин. Для прогулок и походов в этом немецком регионе проложено много маршрутов - между скалами, по горам, долинам и ущельям.

    Автор: Виктор Вайц, Софи Дизземонд


  • Горная панорама. Австрия

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Горный маршрут в Австрии

    Маршрут, который можно пройти пешком за восемь дней, пролегает через горы восточной части Высокого Тауэрна - крупнейшему в Центральной Европе заповеднику. Грохочущие водопады и горные озера лежат между горными массивами и пологими травянистыми склонами. На фотографии - горные озера, которые встречаются на первом этапе маршрута.

  • Национальный парк Дурмитор в Черногории

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Национальный парк в Черногории

    Это вид на национальный парк Дурмитор на севере Черногории. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и насчитывает почти 50 возвышенностей. Высшая точка - более 2000 метров над уровнем моря. В парковой зоне множество впечатляющих ущелий, которые надолго останутся в вашей памяти.

  • Кандерштег - живописная деревушка в кантоне Берн

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Виа Альпина в Швейцарии

    Виа Альпина - один из самых красивых маршрутов по Швейцарии. Протяженностью в 390 километров, он простирается с востока на запад через Швейцарские Альпы. 20 этапов и великолепные панорамные виды, как этот! На фото - Кандерштег, небольшая живописная деревушка в кантоне Берн.

  • Национальный парк Де-Хоге-Велюве осенью

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Национальный парк в Нидерландах

    Через природный парк Де-Хоге-Велюве в нидерландской провинции Гелдерланд проходят многочисленные туристические пешеходные маршруты. В поисках тишины и покоя отправляйтесь в район Планкен Вамбуис. Туристические тропы ведут не только через тихие леса, но и через великолепные ландшафты вокруг города Эде.

  • Кемерское болото осенью

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Большое Кемерское болото в Латвии

    Недалеко от Риги расположен Кемерский национальный парк. Здесь можно любоваться великолепными пейзажами. Особенно интересна прогулка по болотам осенью, когда созревает клюква, туристы с удовольствием ее собирают.

  • Гора Стримба

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Стримба в Украинских Карпатах

    Высота этой вершины в Украинских Карпатах составляет 1719 метров. 15-километровый маршрут ведет от небольшого села Колочава к горной вершине Стримба. Тех, кто предолел перепад высот в 550 метров, ждут виды на живописные озера.

  • Гора Мармолада в Италии

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Гора Мармолада в Италии

    Гору Мармолада еще называют королевой Доломитовых Альп. Здесь находится самый большой ледник в округе. Лучший способ сюда добраться - через горный перевал Пассо Федайа, который изображен на фотографии. Отсюда уже можно наслаждаться величественным видом на горный массив.

  • Лесной парк Толлимор в Северной Ирландии

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Лесной парк в Северной Ирландии

    Лесной парк Толлимор в Северной Ирландии ждет туристов, ищущих тишины и покоя. В окрестностях небольшого морского курорта Ньюкасл в графстве Даун, существуют множество пешеходных маршрутов, предлагающих виды разнообразных природных ландшафтов. Вдоль реки, через лес, мимо водопада или вверх по холмам - здесь каждый найдет любимые мотивы.

  • Национальный парк Озерный край в Великобритании

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Озерный край в Великобритании

    Даже в туманную осень самобытный национальный парк Озерный край в горном регионе графства Камбрия в Англии привлекает своими скалистыми горами, небольшими деревеньками и, конечно же, многочисленными озерами. После долгой прогулки можно остановиться в одном из местных пабов.

  • В Саксонской Швейцарии

    Cамые красивые осенние маршруты для прогулок в Европе

    Саксонская Швейцария

    В Саксонской Швейцарии насчитывается более 1100 разных вершин. Для прогулок и походов в этом немецком регионе проложено много маршрутов - между скалами, по горам, долинам и ущельям.

    Автор: Виктор Вайц, Софи Дизземонд


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  • Линдау на Боденском озере

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    Мы начнем наше путешествие с Линдау. Этот живописный городок расположен на Боденском озере (Bodensee) в предгорье Альп. Это третье по величине озеро в Центральной Европе.

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  • Горное озеро Шрекзее

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    Мы передвигаемся на автомобиле, но обязательно делаем остановки, чтобы совершить пешие походы в горы. Например, к небольшому горному озеру Шрекзее (Schrecksee) в Альгойских Альпах! Оно расположено на высоте 1813 метров над уровнем моря, а вода в нем очень освежающая!

  • Замок Нойшванштайн

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Знаменитый замок Нойшванштайн

    Следуя по маршруту "Немецкая альпийская дорога", обязательно посетите всемирно известную достопримечательность. До пандемии этот замок в баварских Альпах ежегодно посещали более 1,3 миллиона туристов.

  • Церковь на лугу (Wieskirche)

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Церковь на лугу

    Когда Церковь на лугу (Wieskirche) пояляется из-за поворота дороги, возникает ощущение, что перед глазами - мираж. Паломническую церковь в стиле рококо построили буквально в чистом поле.

  • Тегернзее

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Озеро Тегернзее

    Нас ждет еще одно живописное озеро - Тегернзее. Это идиллическое местечко в полусотне километров от Мюнхена привлекает не только туристов. Этот уголок стал магнитом состоятельных людей, которые приобретают здесь недвижимость.

  • Церковь на фоне гор

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Гора Вацманн

    Изюминкой маршрута является гора Вацманн (Watzmann). Это третья по высоте гора в Германии. А если принять во внимание ее необычную форму, то она - одна из самых интересных в Альпах.

  • Паломническая церковь Св. Варфоломея у озера Кёнигзее

    Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

    Озеро Кёнигзее

    Наше путешествие по историческому маршруту заканчивается, как и началось, на воде. Озеро Кенигзее (Königssee) у подножия горы Вацманн - одно из самых чистых озер Германии.

    Автор: Андреас Кирххоф, Виктор Вайц


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