Самые красивые маршруты в Европе (фотогалерея)

Туристический маршрут "Немецкая альпийская дорога"

Горное озеро

Мы передвигаемся на автомобиле, но обязательно делаем остановки, чтобы совершить пешие походы в горы. Например, к небольшому горному озеру Шрекзее (Schrecksee) в Альгойских Альпах! Оно расположено на высоте 1813 метров над уровнем моря, а вода в нем очень освежающая!