Самые красивые маршруты в Европе (фотогалерея)

Во время пандемии возможности путешествовать сильно ограничены, но все равно можно мечтать и строить планы о путешествиях. Для тех, кто любит многодневные прогулки на природе, предлагаеам лучшие маршруты в Европе.
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