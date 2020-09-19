 Самый богатый немец обладает состоянием в 41,8 миллиарда евро | Новости из Германии о Германии | DW | 20.09.2020

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Германия

Самый богатый немец обладает состоянием в 41,8 миллиарда евро

Основатель сети супермаркетов-дискаунтеров Lidl Дитер Шварц признан самым богатым человеком в Германии. Рейтинг самых богатых немцев впервые публикует Welt am Sonntag.

Логотипы немецких супермаркетов Aldi Süd и Lidl

Владельцы супермаркетов Aldi Süd и Lidl соперничают за звание самых богатых немцев

Самым богатым немцем остается 80-летний основатель торговых сетей Lidl и Kaufland Дитер Шварц (Dieter Schwarz) с состоянием в 41,8 миллиарда евро, как следует из рейтинга, опубликованного изданием Welt am Sonntag в воскресенье, 20 сентября.

На втором месте находится семья Райман (Reimann) с состоянием 21,45 млрд евро. Разнообразный семейный бизнес управляется через холдинг JAB, базирующийся в Люксембурге. На третьем месте - семья Вольфганга Порше (Wolfgang Porsche), председателя наблюдательного совета немецкого автопроизводителя Porsche AG и члена наблюдательных советов Volkswagen AG и Audi AG. Общее состояние семьи Порше оценивается в 20 млрд евро.

Суммарное состояние 1000 самых богатых людей Германии, по оценкам издания, составляет 1,1 триллиона евро - это на 0,76 процента больше, чем годом раньше. Рейтинг самых богатых немцев в предыдущие годы публиковался экономическим журналом Bilanz, в этом году его впервые публикует Welt am Sonntag.

Самый богатый человек в мире - американец

Джефф Безос

Джефф Безос

А вот согласно обновляющемуся в реальном времени рейтингу мировых миллиардеров от американского журнала Forbes, первое место среди самых богатых немцев занимают другие люди, а именно Беате Хайстер (Beate Heister) и Карл Альбрехт младший (Karl Albrecht Jr) с состоянием в 41,2 млрд долларов (около 34,80 млрд евро) - им принадлежит сеть супермаркетов-дискаунтеров Aldi Süd. Состояние Дитера Шварца Forbes оценивает в 35,7 млрд долларов (30,15 млрд евро). А самым богатым человеком в мире Forbes называет главу Amazon Джеффа Безоса (175 млрд долларов).

Самый богатый россиянин

Согласно Forbes, самый богатый россиянин сейчас - это крупнейший акционер компании "Норильский никель" Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 23,2 млрд долларов США, он занимает  57-ю строчку в мировом рейтинге. Потанин также стал самым богатым россиянином в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

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    Автор: Виктор Вайц


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