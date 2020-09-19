Самый богатый немец обладает состоянием в 41,8 миллиарда евро

Самым богатым немцем остается 80-летний основатель торговых сетей Lidl и Kaufland Дитер Шварц (Dieter Schwarz) с состоянием в 41,8 миллиарда евро, как следует из рейтинга, опубликованного изданием Welt am Sonntag в воскресенье, 20 сентября.

На втором месте находится семья Райман (Reimann) с состоянием 21,45 млрд евро. Разнообразный семейный бизнес управляется через холдинг JAB, базирующийся в Люксембурге. На третьем месте - семья Вольфганга Порше (Wolfgang Porsche), председателя наблюдательного совета немецкого автопроизводителя Porsche AG и члена наблюдательных советов Volkswagen AG и Audi AG. Общее состояние семьи Порше оценивается в 20 млрд евро.

Суммарное состояние 1000 самых богатых людей Германии, по оценкам издания, составляет 1,1 триллиона евро - это на 0,76 процента больше, чем годом раньше. Рейтинг самых богатых немцев в предыдущие годы публиковался экономическим журналом Bilanz, в этом году его впервые публикует Welt am Sonntag.

Самый богатый человек в мире - американец

Джефф Безос

А вот согласно обновляющемуся в реальном времени рейтингу мировых миллиардеров от американского журнала Forbes, первое место среди самых богатых немцев занимают другие люди, а именно Беате Хайстер (Beate Heister) и Карл Альбрехт младший (Karl Albrecht Jr) с состоянием в 41,2 млрд долларов (около 34,80 млрд евро) - им принадлежит сеть супермаркетов-дискаунтеров Aldi Süd. Состояние Дитера Шварца Forbes оценивает в 35,7 млрд долларов (30,15 млрд евро). А самым богатым человеком в мире Forbes называет главу Amazon Джеффа Безоса (175 млрд долларов).

Самый богатый россиянин

Согласно Forbes, самый богатый россиянин сейчас - это крупнейший акционер компании "Норильский никель" Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 23,2 млрд долларов США, он занимает 57-ю строчку в мировом рейтинге. Потанин также стал самым богатым россиянином в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

Смотрите также:

Фотогалерея: Самые большие яхты в мире 620 миллионов плюс противоракеты Самая большая яхта в мире - "Azzam". Ее длина - 180 метров. Яхта была построена в 2013 году на немецкой верфи Lürssen. Ее стоимость составила 620 млн долларов. Система противоракетной обороны, которой снабжена яхта, в эту цену не входит. Владельцем "Azzam" является Халифа бен Заид Аль Нахайян, президент ОАЭ и правитель эмирата Абу-Даби, чье состояние оценивается в 15 миллиардов долларов США.

Фотогалерея: Самые большие яхты в мире Восемь палуб, триста человек Второй по величине в мире считается яхта "Fulk Al Salamah", длина которой составляет 164 метра. Яхта построена по заказу султана Омана на итальянской верфи Marriotti в Генуе. Она - восьмипалубная, и обслуживают ее 300 человек экипажа.

Фотогалерея: Самые большие яхты в мире Винный погреб и пуленепробиваемые окна Всего на один метр уступает яхте султана судно российского миллиардера Романа Абрамовича "Eclipse". Ее длина составляет 163 метра. Яхта была построена в 2010 году на верфи немецкой фирмы Blohm + Voss и обошлась владельцу, по подсчетам экспертов, в 1,2 миллиарда долларов США.. В ней 11 VIP-кают, 2 бассейна, винный погреб, две посадочных площадки для вертолетов и пуленепробиваемые окна.

Фотогалерея: Самые большие яхты в мире Два уровня для президента На той же гамбургской верфи, что и яхта Романа Абрамовича, построена и яхта "Graceful". Точнее, начали строить ее в России, а в Гамбурге перестроили и усовершенствовали проект. Она меньше по размерам, чем предыдущие мега-яхты, но в роскоши им не уступает. Мастер-каюта владельца яхты занимает два уровня. А владельцем этим, как собщают западные СМИ, является Владимир Путин.

Фотогалерея: Самые большие яхты в мире Футбольный брат Яхта "Topaz" длиной 147 метров принадлежит владельцу футбольного клуба "Манчестер Сити" Мансуру бен Заиду Аль Нахайяну, брату президента Объединенных Арабских Эмиратов. Автор проекта - известный британский дизайнер Тим Хейвуд. Яхту строили четыре года на верфях Lurssen в Бремене и спустили на воду в июне 2012 года. Цена - 527 млн долларов.

Фотогалерея: Самые большие яхты в мире "А" для Андрея и Александры Яхта "А" построена на верфи в Киле для российского миллиардера Андрея Мельниченко. Цена судна составила предположительно 300 млн долларов. Яхта названа в честь владельцев - самого Андрея и его супруги Александры. На яхте - 14 спальных мест для хозяев и гостей. Обслуживают их 34 человека. Сейчас для Мельниченко в Киле строится (и практически готова) новая яхта. Автор: Виктор Вайц

