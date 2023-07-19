"Самые сильные" паспорта: госдокумент ФРГ - на втором месте

Паспорт ФРГ дает возможность безвизового или упрощенного посещения 190 государств и территорий, подсчитали в Henley & Partners. Россия - на 49-й позиции.

Германия - вместе с Испанией и Италией - заняла вторую строчку в индексе паспортов, составляемом консалтинговой компанией Henley & Partners. Как следует из публикации на ее сайте во вторник, 18 июля, паспорта этих трех стран дают возможность безвизового или упрощенного посещения 190 государств и территорий.

Место лидера к третьему кварталу 2023 года занял Сингапур, впервые за пять лет обойдя Японию.

Россия - на 49-й позиции

Третье место поделили семь стран: Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония (189 безвизовых направлений). Россия - на 49-м месте (115 безвизовых направлений).

С 2018 года индекс паспортов обновляется ежеквартально. Эксперты анализируют визовые правила более 200 стран и территорий. Позиция страны в рейтинге определяется количеством государств, куда ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз или с визой по прибытии.

Индекс составляется Henley & Partners, начиная с 2006 года. Свое нынешнее название он получил в 2018 году.

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