Полярное сияние: самые завораживающие фотографии 2020 года

Лучшие фотографии полярного сияния - 2020

"Ледяные огни Лофотен"

Лофотенские острова расположены в нескольких сотнях километров к северу от Северного полярного круга. Они входят в число самых живописных мест в Норвегии и считаются одним из красивейших архипелагов в мире. А сказочным фоном им служит северное сияние, которое в этих местах особенно яркое и мощное. Чтобы запечатлеть его, норвежцу Деннису Хеллвигу пришлось протискиваться между огромными сосульками.