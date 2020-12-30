 Полярное сияние: самые завораживающие фотографии 2020 года | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.01.2021

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Культура и стиль жизни

Полярное сияние: самые завораживающие фотографии 2020 года

Вы еще не видели полярное сияние? Не беда. В подборке DW - лучшие фотоработы с изображением этого удивительного природного явления, созданные в 2020 году.

  • Полярное сияние на снимке российского фотографа Сергея Королева

    Лучшие фотографии полярного сияния - 2020

    "Небесный танец"

    Этот снимок - работа российского фотографа Сергея Королева. Он сделан на Кольском полуострове - на одном каменном пляже на берегу Баренцева моря. По словам автора, он был настолько очарован формой валунов, которые двигались вместе с волнами, что запечатлеть северное сияние решил именно здесь. После долгих попыток Сергею, наконец, повезло - и получилось это магическое фотоизображение.

  • “Награда за охоту”

    Лучшие фотографии полярного сияния - 2020

    "Награда за охоту"

    Австралийский фотограф Бен Мейз снял эту удивительную игру света южного сияния на юге Тасмании - австралийском штате, расположенном на одноименном острове к югу от материка. В кадр попали три астрономических явления - Млечный Путь, зодиакальный свет (конусовидное отражение солнечного света от частиц космической пыли после захода или перед восходом солнца) и собственно южное сияние.

  • Антарктическая ночь

    Лучшие фотографии полярного сияния - 2020

    "Антарктическая ночь"

    Немец Беньямин Эберхардт (Benjamin Eberhardt) сделал этот снимок на нейтринной обсерватории IceCube, построенной на антарктической станции Амундсен-Скотт на Южном полюсе, - при температуре воздуха минус 80 градусов. На фотосессию ушло несколько часов. А в общей сложности попытки запечатлеть южное сияние предпринимались в течение нескольких месяцев. Главная проблема была в обогреве фототехники.

  • Ледяные огни Лофотен

    Лучшие фотографии полярного сияния - 2020

    "Ледяные огни Лофотен"

    Лофотенские острова расположены в нескольких сотнях километров к северу от Северного полярного круга. Они входят в число самых живописных мест в Норвегии и считаются одним из красивейших архипелагов в мире. А сказочным фоном им служит северное сияние, которое в этих местах особенно яркое и мощное. Чтобы запечатлеть его, норвежцу Деннису Хеллвигу пришлось протискиваться между огромными сосульками.

  • Призраки падения в Лапландии

    Лучшие фотографии полярного сияния - 2020

    "Призраки падения"

    Этот причудливый, почти волшебный снежный пейзаж на фоне северного сияния запечатлен в финской части Лапландии. Оказывается, эти странные фигуры - заваленные снегом ели до 10 метров высотой. Как утверждает автор работы, финский фотограф Петри Пуурунен, их вес вместе со снежной "шубой" доходит до нескольких тонн. Чистое небо, температура - минус 24 градуса, - условия для фотосессии были идеальные.

  • Викинги в небе

    Лучшие фотографии полярного сияния - 2020

    "Викинги в небе"

    Итальянец Нико Ринальди снял этот грандиозный пейзаж в Исландии. Как рассказывает фотограф, громадные дюны, окружающие величественную гору, возвышающуюся на покрытом черным вулканическим песком пляже, нанесены ветром. Ринальди очень ждал дождя - в надежде, что после него небо прояснится. И ему повезло: так оно и случилось.

  • Огни в стране живого неба

    Лучшие фотографии полярного сияния - 2020

    "Огни в стране живого неба"

    Канадка Жанин Холоватуйк запечатлела эту геомагнитную бурю в конце мая в лесу в канадской провинции Саскачеван. "Луна освещала облака, а над ними танцевало северное сияние. Это был волшебный момент!" - с восторгом рассказывает журналистам автор снимка. Жанин посчастливилось: редкое природное явление случилось неподалеку от ее дома и продолжалось всю ночь до самого рассвета.

  • Естественная магия

    Лучшие фотографии полярного сияния - 2020

    "Естественная магия"

    Это была холодная, ветреная ноябрьская ночь - и один из самых захватывающих моментов, испытанных исландкой Вирджинией Иллера в погоне за полярным сиянием. Фотосъемку осложняли ветер и брызги водопада. Фотографу приходилось постоянно протирать объектив и менять выдержку. Но вид внезапно озарившего небо северного сияния окупил все неудобства. Авторы: Филипп Йедикке, Наталия Королева

    Автор: Филипп Йедикке, Наталия Королева


  • Полярное сияние на снимке российского фотографа Сергея Королева

    Лучшие фотографии полярного сияния - 2020

    "Небесный танец"

    Этот снимок - работа российского фотографа Сергея Королева. Он сделан на Кольском полуострове - на одном каменном пляже на берегу Баренцева моря. По словам автора, он был настолько очарован формой валунов, которые двигались вместе с волнами, что запечатлеть северное сияние решил именно здесь. После долгих попыток Сергею, наконец, повезло - и получилось это магическое фотоизображение.

  • “Награда за охоту”

    Лучшие фотографии полярного сияния - 2020

    "Награда за охоту"

    Австралийский фотограф Бен Мейз снял эту удивительную игру света южного сияния на юге Тасмании - австралийском штате, расположенном на одноименном острове к югу от материка. В кадр попали три астрономических явления - Млечный Путь, зодиакальный свет (конусовидное отражение солнечного света от частиц космической пыли после захода или перед восходом солнца) и собственно южное сияние.

  • Антарктическая ночь

    Лучшие фотографии полярного сияния - 2020

    "Антарктическая ночь"

    Немец Беньямин Эберхардт (Benjamin Eberhardt) сделал этот снимок на нейтринной обсерватории IceCube, построенной на антарктической станции Амундсен-Скотт на Южном полюсе, - при температуре воздуха минус 80 градусов. На фотосессию ушло несколько часов. А в общей сложности попытки запечатлеть южное сияние предпринимались в течение нескольких месяцев. Главная проблема была в обогреве фототехники.

  • Ледяные огни Лофотен

    Лучшие фотографии полярного сияния - 2020

    "Ледяные огни Лофотен"

    Лофотенские острова расположены в нескольких сотнях километров к северу от Северного полярного круга. Они входят в число самых живописных мест в Норвегии и считаются одним из красивейших архипелагов в мире. А сказочным фоном им служит северное сияние, которое в этих местах особенно яркое и мощное. Чтобы запечатлеть его, норвежцу Деннису Хеллвигу пришлось протискиваться между огромными сосульками.

  • Призраки падения в Лапландии

    Лучшие фотографии полярного сияния - 2020

    "Призраки падения"

    Этот причудливый, почти волшебный снежный пейзаж на фоне северного сияния запечатлен в финской части Лапландии. Оказывается, эти странные фигуры - заваленные снегом ели до 10 метров высотой. Как утверждает автор работы, финский фотограф Петри Пуурунен, их вес вместе со снежной "шубой" доходит до нескольких тонн. Чистое небо, температура - минус 24 градуса, - условия для фотосессии были идеальные.

  • Викинги в небе

    Лучшие фотографии полярного сияния - 2020

    "Викинги в небе"

    Итальянец Нико Ринальди снял этот грандиозный пейзаж в Исландии. Как рассказывает фотограф, громадные дюны, окружающие величественную гору, возвышающуюся на покрытом черным вулканическим песком пляже, нанесены ветром. Ринальди очень ждал дождя - в надежде, что после него небо прояснится. И ему повезло: так оно и случилось.

  • Огни в стране живого неба

    Лучшие фотографии полярного сияния - 2020

    "Огни в стране живого неба"

    Канадка Жанин Холоватуйк запечатлела эту геомагнитную бурю в конце мая в лесу в канадской провинции Саскачеван. "Луна освещала облака, а над ними танцевало северное сияние. Это был волшебный момент!" - с восторгом рассказывает журналистам автор снимка. Жанин посчастливилось: редкое природное явление случилось неподалеку от ее дома и продолжалось всю ночь до самого рассвета.

  • Естественная магия

    Лучшие фотографии полярного сияния - 2020

    "Естественная магия"

    Это была холодная, ветреная ноябрьская ночь - и один из самых захватывающих моментов, испытанных исландкой Вирджинией Иллера в погоне за полярным сиянием. Фотосъемку осложняли ветер и брызги водопада. Фотографу приходилось постоянно протирать объектив и менять выдержку. Но вид внезапно озарившего небо северного сияния окупил все неудобства. Авторы: Филипп Йедикке, Наталия Королева

    Автор: Филипп Йедикке, Наталия Королева


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