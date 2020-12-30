Полярное сияние: самые завораживающие фотографии 2020 года

Вы еще не видели полярное сияние? Не беда. В подборке DW - лучшие фотоработы с изображением этого удивительного природного явления, созданные в 2020 году.
Яркие всполохи в ночном небе поражают каждого, кто видел этот природный феномен. Интересно, что наблюдать северное сияние можно не только на севере и не только за Полярным кругом.
В ночь на среду, 18 марта, над некоторыми районами Германии можно было наблюдать полярное сияние - редчайший для этих широт природный феномен.
В таких южных регионах северное сияние можно наблюдать не чаще трех раз в десять лет.
Белоруска Дарья Матросова одержала абсолютную победу в конкурсе Федерации европейских фотографов и признана "Лучшим профессиональным европейским фотографом - 2020".
Рейтинг снимков рубрики "Кадр за кадром", составленный на основе статистики посещаемости сайта за месяц.
Выставка "Прогноз погоды" в Бонне освещает природные явления с позиции не только науки, но и искусства.