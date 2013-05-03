 Самые дорогие города мира в 2021 году | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 21.12.2021

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Культура и стиль жизни

Самые дорогие города мира в 2021 году

Знакомим с рейтингом городов, в которых расходы на жизнь выросли больше всего. Сразу скажем - Париж уже не лидирует.

  • Вид Тель-Авива с воздуха

    1. Тель-Авив

    В исследовании, проведенном аналитиками Economist Group, cравнивается стоимость жизни в 173 городах по всему миру. Лидером в 2021 году стал израильский прибрежный мегаполис Тель-Авив. Проблемы поставок во время пандемии и меры по борьбе с коронавирусом, ограничившие производство и торговлю, в этом городе привели к росту цен прежде всего на продукты питания, алкоголь и транспорт.

  • Знаменитое кабаре Мулен Руж в районе Монмартр

    2. Париж

    В прошлом году Париж возглавлял список самых дорогих городов мира, сейчас он на втором месте. Столица Франции уже много лет является одним из самых дорогих городов, но это не сокращает приток в этот европейский культурный центр туристов со всего мира. Одна из самых популярных достопримечательностей - кабаре "Мулен Руж" в районе Монмартр.

  • Уникальные вертикальные сады в Сингапуре.

    2. Сингапур

    Второе место с Парижем разделил Сингапур. Островное город-государство в Юго-Восточной Азии - крупный финансовый центр. Помимо своего богатства мегаполис известен также своими драконовскими законами. Например, здесь категорически запрещено пользоваться чужой беспроводной локальной сетью Wi-Fi. Того, кто нарушит этот закон, ожидает штраф до 10000 евро.

  • Вид Цюриха с воздуха

    4. Цюрих

    Стоимость жизни в Швейцарии в целом очень высока, а Цюрих - не только самый дорогой город в стране, но четвертый в мире по стоимости товаров и услуг. В последние годы из-за большого спроса на жилье арендная плата здесь резко выросла. Цены астрономические: в среднем более 25 евро за квадратный метр в месяц.

  • Небоскребы в Гонконге

    5. Гонконг

    Высокие цены на жилье присущи и Гонконгу - из-за них он занимает пятое место в рейтинге самых дорогих городов мира. Специальный административный район Китая и бывшая британская колония считается одним из самых густонаселенных городов мира. На рынке жилья арендная плата нередко достигает 2000 евро в месяц. И это - за крошечную комнату в одном из небоскребов мегаполиса.

  • Небоскребы на Манхэттене

    6. Нью-Йорк

    Нью-Йорк - не только самый дорогой город в США, он занимает и шестое место в мире. Коренных жителей Нью-Йорка здесь встретишь все реже. Из-за дороговизны они переехали в другие города. Покупка квартиры на Манхэттене - серьезная проблема даже для высокооплачиваемых специалистов в сфере финансов. Цены на квартиры в Большом яблоке могут исчисляться десятками миллионов долларов.

  • Вид Женевы с воздуха

    7. Женева

    По слухам, ни в одном городе мира нет такого дорогого клаб-сэндвича, как в Женеве. Но что это говорит об общем уровне цен в Швейцарии? Довольно много. Швейцарский город на берегах Женевского озера, где расположились многие международные организации, давно прописался в топ-10 самых дорогих городов мира. Кстати, клубный сэндвич здесь стоит в среднем около 30 швейцарских франков.

  • Копегаген

    8. Копенгаген

    Жизнь в Копенгагене имеет свою цену. Стоимость продуктов питания, алкоголя и потребительских товаров в Дании примерно на 40 процентов выше, чем в среднем по Евросоюзу. Тем не менее город востребован даже среди студентов. Большую роль при этом играет его удобное расположение и наличие паромного сообщения с другими скандинавскими странами и континентальной Европой.

  • Голливуд - визитная карточка Лос-Анджелеса.

    9. Лос-Анджелес

    Город ангелов - Лос-Анджелес. Место проживания кинозвезд, которые ведут роскошную и дорогую жизнь в мегаполисе американского штата Калифорния. Будучи эпицентром многомиллиардной индустрии развлечений, город является магнитом для начинающих актеров, режиссеров и творческих людей со всего мира, которые надеются стать известными на весь мир и зарабатывать огромные деньги.

  • Вид на замок в Осаке

    10. Осака

    Осака наряду с Токио является экономическим центром Японии. Этот город также популярен у туристов. Однако бюджет для путешествия сюда стоит планировать с запасом из-за высоких цен, особенно на жилье. Квадратный метр съемного жилья здесь значительно выше, чем в остальной части и без того дорогого островного государства.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие города

    Аналитики Economist Group также проанализировали ситуацию в шести немецких городах. Самым дорогим из них оказался Франкфурт-на-Майне - 19-е место в рейтинге. А самая низкая стоимость жизни - в Берлине (50-место), где цены, по результатам британского исследования, снизились. Меньше стала стоимость проживания и в Дюссельдорфе, в 2021 году этот город занимает 40-ю строчку.


  • Вид Тель-Авива с воздуха

    1. Тель-Авив

    В исследовании, проведенном аналитиками Economist Group, cравнивается стоимость жизни в 173 городах по всему миру. Лидером в 2021 году стал израильский прибрежный мегаполис Тель-Авив. Проблемы поставок во время пандемии и меры по борьбе с коронавирусом, ограничившие производство и торговлю, в этом городе привели к росту цен прежде всего на продукты питания, алкоголь и транспорт.

  • Знаменитое кабаре Мулен Руж в районе Монмартр

    2. Париж

    В прошлом году Париж возглавлял список самых дорогих городов мира, сейчас он на втором месте. Столица Франции уже много лет является одним из самых дорогих городов, но это не сокращает приток в этот европейский культурный центр туристов со всего мира. Одна из самых популярных достопримечательностей - кабаре "Мулен Руж" в районе Монмартр.

  • Уникальные вертикальные сады в Сингапуре.

    2. Сингапур

    Второе место с Парижем разделил Сингапур. Островное город-государство в Юго-Восточной Азии - крупный финансовый центр. Помимо своего богатства мегаполис известен также своими драконовскими законами. Например, здесь категорически запрещено пользоваться чужой беспроводной локальной сетью Wi-Fi. Того, кто нарушит этот закон, ожидает штраф до 10000 евро.

  • Вид Цюриха с воздуха

    4. Цюрих

    Стоимость жизни в Швейцарии в целом очень высока, а Цюрих - не только самый дорогой город в стране, но четвертый в мире по стоимости товаров и услуг. В последние годы из-за большого спроса на жилье арендная плата здесь резко выросла. Цены астрономические: в среднем более 25 евро за квадратный метр в месяц.

  • Небоскребы в Гонконге

    5. Гонконг

    Высокие цены на жилье присущи и Гонконгу - из-за них он занимает пятое место в рейтинге самых дорогих городов мира. Специальный административный район Китая и бывшая британская колония считается одним из самых густонаселенных городов мира. На рынке жилья арендная плата нередко достигает 2000 евро в месяц. И это - за крошечную комнату в одном из небоскребов мегаполиса.

  • Небоскребы на Манхэттене

    6. Нью-Йорк

    Нью-Йорк - не только самый дорогой город в США, он занимает и шестое место в мире. Коренных жителей Нью-Йорка здесь встретишь все реже. Из-за дороговизны они переехали в другие города. Покупка квартиры на Манхэттене - серьезная проблема даже для высокооплачиваемых специалистов в сфере финансов. Цены на квартиры в Большом яблоке могут исчисляться десятками миллионов долларов.

  • Вид Женевы с воздуха

    7. Женева

    По слухам, ни в одном городе мира нет такого дорогого клаб-сэндвича, как в Женеве. Но что это говорит об общем уровне цен в Швейцарии? Довольно много. Швейцарский город на берегах Женевского озера, где расположились многие международные организации, давно прописался в топ-10 самых дорогих городов мира. Кстати, клубный сэндвич здесь стоит в среднем около 30 швейцарских франков.

  • Копегаген

    8. Копенгаген

    Жизнь в Копенгагене имеет свою цену. Стоимость продуктов питания, алкоголя и потребительских товаров в Дании примерно на 40 процентов выше, чем в среднем по Евросоюзу. Тем не менее город востребован даже среди студентов. Большую роль при этом играет его удобное расположение и наличие паромного сообщения с другими скандинавскими странами и континентальной Европой.

  • Голливуд - визитная карточка Лос-Анджелеса.

    9. Лос-Анджелес

    Город ангелов - Лос-Анджелес. Место проживания кинозвезд, которые ведут роскошную и дорогую жизнь в мегаполисе американского штата Калифорния. Будучи эпицентром многомиллиардной индустрии развлечений, город является магнитом для начинающих актеров, режиссеров и творческих людей со всего мира, которые надеются стать известными на весь мир и зарабатывать огромные деньги.

  • Вид на замок в Осаке

    10. Осака

    Осака наряду с Токио является экономическим центром Японии. Этот город также популярен у туристов. Однако бюджет для путешествия сюда стоит планировать с запасом из-за высоких цен, особенно на жилье. Квадратный метр съемного жилья здесь значительно выше, чем в остальной части и без того дорогого островного государства.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие города

    Аналитики Economist Group также проанализировали ситуацию в шести немецких городах. Самым дорогим из них оказался Франкфурт-на-Майне - 19-е место в рейтинге. А самая низкая стоимость жизни - в Берлине (50-место), где цены, по результатам британского исследования, снизились. Меньше стала стоимость проживания и в Дюссельдорфе, в 2021 году этот город занимает 40-ю строчку.


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