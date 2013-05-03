Самые дорогие города мира в 2021 году

Знакомим с рейтингом городов, в которых расходы на жизнь выросли больше всего. Сразу скажем - Париж уже не лидирует.
1. Тель-Авив
В исследовании, проведенном аналитиками Economist Group, cравнивается стоимость жизни в 173 городах по всему миру. Лидером в 2021 году стал израильский прибрежный мегаполис Тель-Авив. Проблемы поставок во время пандемии и меры по борьбе с коронавирусом, ограничившие производство и торговлю, в этом городе привели к росту цен прежде всего на продукты питания, алкоголь и транспорт.
2. Париж
В прошлом году Париж возглавлял список самых дорогих городов мира, сейчас он на втором месте. Столица Франции уже много лет является одним из самых дорогих городов, но это не сокращает приток в этот европейский культурный центр туристов со всего мира. Одна из самых популярных достопримечательностей - кабаре "Мулен Руж" в районе Монмартр.
2. Сингапур
Второе место с Парижем разделил Сингапур. Островное город-государство в Юго-Восточной Азии - крупный финансовый центр. Помимо своего богатства мегаполис известен также своими драконовскими законами. Например, здесь категорически запрещено пользоваться чужой беспроводной локальной сетью Wi-Fi. Того, кто нарушит этот закон, ожидает штраф до 10000 евро.
4. Цюрих
Стоимость жизни в Швейцарии в целом очень высока, а Цюрих - не только самый дорогой город в стране, но четвертый в мире по стоимости товаров и услуг. В последние годы из-за большого спроса на жилье арендная плата здесь резко выросла. Цены астрономические: в среднем более 25 евро за квадратный метр в месяц.
5. Гонконг
Высокие цены на жилье присущи и Гонконгу - из-за них он занимает пятое место в рейтинге самых дорогих городов мира. Специальный административный район Китая и бывшая британская колония считается одним из самых густонаселенных городов мира. На рынке жилья арендная плата нередко достигает 2000 евро в месяц. И это - за крошечную комнату в одном из небоскребов мегаполиса.
6. Нью-Йорк
Нью-Йорк - не только самый дорогой город в США, он занимает и шестое место в мире. Коренных жителей Нью-Йорка здесь встретишь все реже. Из-за дороговизны они переехали в другие города. Покупка квартиры на Манхэттене - серьезная проблема даже для высокооплачиваемых специалистов в сфере финансов. Цены на квартиры в Большом яблоке могут исчисляться десятками миллионов долларов.
7. Женева
По слухам, ни в одном городе мира нет такого дорогого клаб-сэндвича, как в Женеве. Но что это говорит об общем уровне цен в Швейцарии? Довольно много. Швейцарский город на берегах Женевского озера, где расположились многие международные организации, давно прописался в топ-10 самых дорогих городов мира. Кстати, клубный сэндвич здесь стоит в среднем около 30 швейцарских франков.
8. Копенгаген
Жизнь в Копенгагене имеет свою цену. Стоимость продуктов питания, алкоголя и потребительских товаров в Дании примерно на 40 процентов выше, чем в среднем по Евросоюзу. Тем не менее город востребован даже среди студентов. Большую роль при этом играет его удобное расположение и наличие паромного сообщения с другими скандинавскими странами и континентальной Европой.
9. Лос-Анджелес
Город ангелов - Лос-Анджелес. Место проживания кинозвезд, которые ведут роскошную и дорогую жизнь в мегаполисе американского штата Калифорния. Будучи эпицентром многомиллиардной индустрии развлечений, город является магнитом для начинающих актеров, режиссеров и творческих людей со всего мира, которые надеются стать известными на весь мир и зарабатывать огромные деньги.
10. Осака
Осака наряду с Токио является экономическим центром Японии. Этот город также популярен у туристов. Однако бюджет для путешествия сюда стоит планировать с запасом из-за высоких цен, особенно на жилье. Квадратный метр съемного жилья здесь значительно выше, чем в остальной части и без того дорогого островного государства.
Немецкие города
Аналитики Economist Group также проанализировали ситуацию в шести немецких городах. Самым дорогим из них оказался Франкфурт-на-Майне - 19-е место в рейтинге. А самая низкая стоимость жизни - в Берлине (50-место), где цены, по результатам британского исследования, снизились. Меньше стала стоимость проживания и в Дюссельдорфе, в 2021 году этот город занимает 40-ю строчку.
1. Тель-Авив
В исследовании, проведенном аналитиками Economist Group, cравнивается стоимость жизни в 173 городах по всему миру. Лидером в 2021 году стал израильский прибрежный мегаполис Тель-Авив. Проблемы поставок во время пандемии и меры по борьбе с коронавирусом, ограничившие производство и торговлю, в этом городе привели к росту цен прежде всего на продукты питания, алкоголь и транспорт.
2. Париж
В прошлом году Париж возглавлял список самых дорогих городов мира, сейчас он на втором месте. Столица Франции уже много лет является одним из самых дорогих городов, но это не сокращает приток в этот европейский культурный центр туристов со всего мира. Одна из самых популярных достопримечательностей - кабаре "Мулен Руж" в районе Монмартр.
2. Сингапур
Второе место с Парижем разделил Сингапур. Островное город-государство в Юго-Восточной Азии - крупный финансовый центр. Помимо своего богатства мегаполис известен также своими драконовскими законами. Например, здесь категорически запрещено пользоваться чужой беспроводной локальной сетью Wi-Fi. Того, кто нарушит этот закон, ожидает штраф до 10000 евро.
4. Цюрих
Стоимость жизни в Швейцарии в целом очень высока, а Цюрих - не только самый дорогой город в стране, но четвертый в мире по стоимости товаров и услуг. В последние годы из-за большого спроса на жилье арендная плата здесь резко выросла. Цены астрономические: в среднем более 25 евро за квадратный метр в месяц.
5. Гонконг
Высокие цены на жилье присущи и Гонконгу - из-за них он занимает пятое место в рейтинге самых дорогих городов мира. Специальный административный район Китая и бывшая британская колония считается одним из самых густонаселенных городов мира. На рынке жилья арендная плата нередко достигает 2000 евро в месяц. И это - за крошечную комнату в одном из небоскребов мегаполиса.
6. Нью-Йорк
Нью-Йорк - не только самый дорогой город в США, он занимает и шестое место в мире. Коренных жителей Нью-Йорка здесь встретишь все реже. Из-за дороговизны они переехали в другие города. Покупка квартиры на Манхэттене - серьезная проблема даже для высокооплачиваемых специалистов в сфере финансов. Цены на квартиры в Большом яблоке могут исчисляться десятками миллионов долларов.
7. Женева
По слухам, ни в одном городе мира нет такого дорогого клаб-сэндвича, как в Женеве. Но что это говорит об общем уровне цен в Швейцарии? Довольно много. Швейцарский город на берегах Женевского озера, где расположились многие международные организации, давно прописался в топ-10 самых дорогих городов мира. Кстати, клубный сэндвич здесь стоит в среднем около 30 швейцарских франков.
8. Копенгаген
Жизнь в Копенгагене имеет свою цену. Стоимость продуктов питания, алкоголя и потребительских товаров в Дании примерно на 40 процентов выше, чем в среднем по Евросоюзу. Тем не менее город востребован даже среди студентов. Большую роль при этом играет его удобное расположение и наличие паромного сообщения с другими скандинавскими странами и континентальной Европой.
9. Лос-Анджелес
Город ангелов - Лос-Анджелес. Место проживания кинозвезд, которые ведут роскошную и дорогую жизнь в мегаполисе американского штата Калифорния. Будучи эпицентром многомиллиардной индустрии развлечений, город является магнитом для начинающих актеров, режиссеров и творческих людей со всего мира, которые надеются стать известными на весь мир и зарабатывать огромные деньги.
10. Осака
Осака наряду с Токио является экономическим центром Японии. Этот город также популярен у туристов. Однако бюджет для путешествия сюда стоит планировать с запасом из-за высоких цен, особенно на жилье. Квадратный метр съемного жилья здесь значительно выше, чем в остальной части и без того дорогого островного государства.
Немецкие города
Аналитики Economist Group также проанализировали ситуацию в шести немецких городах. Самым дорогим из них оказался Франкфурт-на-Майне - 19-е место в рейтинге. А самая низкая стоимость жизни - в Берлине (50-место), где цены, по результатам британского исследования, снизились. Меньше стала стоимость проживания и в Дюссельдорфе, в 2021 году этот город занимает 40-ю строчку.