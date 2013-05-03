Самые дорогие города мира в 2021 году

7. Женева

По слухам, ни в одном городе мира нет такого дорогого клаб-сэндвича, как в Женеве. Но что это говорит об общем уровне цен в Швейцарии? Довольно много. Швейцарский город на берегах Женевского озера, где расположились многие международные организации, давно прописался в топ-10 самых дорогих городов мира. Кстати, клубный сэндвич здесь стоит в среднем около 30 швейцарских франков.