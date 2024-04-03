Samsung Pay прекратил поддержку российских карт "Мир"

Карты "Мир" больше нельзя использовать в Samsung Pay. Ранее оператор платежной системы "Мир" попал под блокирующие санкции США.

Сервис для бесконтактной оплаты с помощью смартфонов Samsung Pay прекратил поддержку карт российской платежной системы "Мир". Ограничения вступили в силу в среду, 3 апреля, сообщается на официальном сайте Samsung. Добавленные ранее карты "Мир" будут удалены из приложения. При этом у российских пользователей сохранится возможность добавления и использования в Samsung Pay клубных карт и карт постоянного клиента, говорится в сообщении.

Блокирующие санкции США

В феврале российская компания "Национальная система платежных карт" (НСПК), которая является оператором системы "Мир", попала под блокирующие санкции США, введенные на фоне смерти оппозиционера Алексея Навального в российской колонии и второй годовщины начала войны России против Украины.

19 марта, спустя три недели после введения санкций США, об отказе работать с платежной системой "Мир" заявили банки Армении. Кроме того, 3 апреля стало известно, что карты "Мир" больше не обслуживаются большинством банков Казахстана, а с 5 апреля карты российской платежной системы перестанут работать в Кыргызстане.

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