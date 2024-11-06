На выборы в США 2024 года ушло почти 16 млрд долларов

Стоимость избирательных кампаний на выборах президента США и депутатов обеих палат Конгресса бьет рекорды: в 2024 году она более чем вдвое превысила сумму, потраченную на эти цели в 2016 году.

На кампании по выборам президента США, а также депутатов обеих палат Конгресса в 2024 году была потрачена рекордная сумма - в общей сложности 15,9 млрд долларов США. Такие данные обнародовала во вторник, 5 ноября, американская некоммерческая организация OpenSecrets с указанием, что эта сумма превосходит траты на кампании 2020 года, составившие 15,1 млрд долларов.

Для сравнения: в 2016 году, по данным организации, избирательная гонка обошлась "лишь" в 6,5 млрд долларов.

При этом, согласно OpenSecrets, в 2024 году кандидатка от Демократической партии Камала Харрис оказалась успешнее в мобилизации средств на свою поддержку. Ее кампания получила миллиард долларов за счет прямых пожертвований, причем 40% от этой суммы пришлись на небольшие донаты. Кроме того, 586 млн долларов на продвижение Харрис направили группы лоббистов - Комитет политических действий (PAC).

Предприниматель Майкл Блумберг поддержал демократов пожертвованием на сумму в 93 млн долларов, став самым крупным донором кампании Камалы Харрис. Джордж Сорос направил ей через PAC еще 56 млн долларов.

Кто и какими суммами поддержал Трампа

Между тем на кампанию ее конкурента - кандидата от Республиканской партии, экс-президента США Дональда Трампа - было собрано 382 млн долларов за счет прямых пожертвований. 28% из этой суммы приходится на малые донаты. Группы лоббистов направили ему 694 млн долларов.

Самое крупное однократное пожертвование в пользу Трампа сделал 82-летний предприниматель Тимоти Меллон: 197 млн долларов. Владельцы логистической компании Uline миллиардер Ричард Уилейн с супругой Элизабет, а также врач Мириам Адельсон и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск тоже поддержали кандидата от республиканцев суммами, превосходящими 100 млн долларов.

Стоимость предвыборной рекламы

Как подсчитало рекламное агентство AdImpact, на предвыборную рекламу в рамках кампаний 2024 года ушло 10,5 млрд долларов. При этом особенно масштабные суммы были инвестированы на эти цели в так называемых колеблющихся штатах: в Пенсильвании - 264 млн долларов, Мичигане - 151 млн долларов и Джорджии - 137 млн долларов.

На рекламу кандидатов на цифровых площадках, по данным AdImpact, было потрачено 419 млн долларов. При этом Демократическая партия вложила в рекламу в соцсетях Facebook и Instagram 132,4 млн долларов, а Республиканская - "только" 24,7 млн долларов. В рекламу на сервисе микроблогов X, принадлежащем активному стороннику Дональда Трампа Илону Маску, республиканцы вложили 1,1 млн долларов, демократы - 150 000 долларов.