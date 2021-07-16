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Традиционный летний музыкальный и театральный фестиваль.
Крупнейший в мире фестиваль классической музыки и театра. В программу Зальцбургского фестиваля входят, главным образом, концерты академической музыки и музыкально-театральные спектакли.
17 июля стартует Зальцбургский фестиваль - одно из главных мировых культурных событий. Главную роль в постановке "Имярек" в этом сезоне исполняет Ларс Айдингер, сыгравший последнего русского царя в фильме "Матильда".
Несмотря на пандемию коронавируса и печальный опыт предыдущего года, организаторы музыкальных фестивалей в Европе не теряют надежды провести их с минимальными потерями в 2021 году.
Несмотря на угрозу второй волны коронавируса, в Венеции пройдет кинофестиваль, Ла Скала и Венская опера открывают новый сезон, а в Байройте впервые пройдет оперный фестиваль Bayreuth Baroque.
Эльбская филармония открывает сезон. Стартует Венецианский кинофестиваль. "Ла Скала" приглашает поклонников оперы и балета.
22 августа 1920 года в Зальцбурге впервые показали современную (для того времени!) пьесу Гуго фон Хофмансталя "Имярек".
Международный фестиваль в Зальцбурге состоится. Каким образом? Об этом, а также о культуре до и после коронавируса в интервью DW рассказал Маркус Хинтерхойзер.
Несмотря на пандемию и связанные с ней запреты и ограничения, организаторы Франкфуртской книжной ярмарки все же решили ее провести. Как и для кого?
В опере Джакомо Пуччини Нетребко спела вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Представление прошло в рамках Зальцбургского фестиваля.
Музыкальный и театральный фестиваль Salzburger Festspiele - это высокий уровень, богатая программа, сочетание традиции и новаторства. Какие сюрпризы ожидают его гостей на сей раз?
Премьеры, звезды, возможные скандалы: из множества фестивалей классической музыки DW выбрала "самые-самые"... Выбор, разумеется, субъективный.
Фестиваль возвращается к практике показа уже зарекомендовавших себя с художественной точки зрения постановок.
Не прошло и года после распада "идеальной пары" классической музыки, как Анна Нетребко снова готова пойти под венец.
Французский композитор Марк-Андре Дальбави написал оперу о жизни еврейской художницы Шарлотты Саломон, отразившей в своем творчестве безумие Холокоста и погибшей в Освенциме.
Первая мировая война - лейтмотив Зальцбургского фестиваля, открывшегося в родном городе Моцарта. Этот музыкальный и театральный форум всегда был зеркалом Европы.
В этом году программа Salzburger Festspiele насчитывает 270 спектаклей. В центре внимания большинства постановок - Первая мировая война.
Клаудио Аббадо, один из выдающихся дирижеров мира, скончался в возрасте 80 лет.
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