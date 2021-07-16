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Salzburger Festspiele

Традиционный летний музыкальный и театральный фестиваль.

Крупнейший в мире фестиваль классической музыки и театра. В программу Зальцбургского фестиваля входят, главным образом, концерты академической музыки и музыкально-театральные спектакли.

ABD0009_20210715 - SALZBURG - ÖSTERREICH: (v.l.) Lars Eidinger (Jedermann) und Verena Altenberger (Buhlschaft) mit der Tischgesellschaft am Mittwoch, 14. Juli 2021, während einer Probe zum Schauspiel Jedermann von Hugo von Hofmannsthal, das am 17. Juli im Rahmen der Salzburger Festspiele am Domplatz Premiere hat. - FOTO: APA/BARBARA GINDL - 20210714_PD12329

"Николай Второй" станет звездой Зальцбургского фестиваля 16.07.2021

17 июля стартует Зальцбургский фестиваль - одно из главных мировых культурных событий. Главную роль в постановке "Имярек" в этом сезоне исполняет Ларс Айдингер, сыгравший последнего русского царя в фильме "Матильда".
#52438149 - Orchestra conductor hands baton © Alenavlad

Музыкальные фестивали 2021 года в Германии. Что действительно состоится? 17.02.2021

Несмотря на пандемию коронавируса и печальный опыт предыдущего года, организаторы музыкальных фестивалей в Европе не теряют надежды провести их с минимальными потерями в 2021 году.
epa05530570 Russian director Andrei Konchalovsky (L) and his wife, Russian actress/cast member Julia Vysotskaya arrive for the premiere of 'Planetarium' at the 73rd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 08 September 2016. The festival runs from 31 August to 10 September. EPA/ETTORE FERRARI +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Вторая волна пандемии: кто ее не боится? 01.09.2020

Несмотря на угрозу второй волны коронавируса, в Венеции пройдет кинофестиваль, Ла Скала и Венская опера открывают новый сезон, а в Байройте впервые пройдет оперный фестиваль Bayreuth Baroque.
Filmstill Dear Comrades! DOROGIE TOVARISCHI!

Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр 01.09.2020

Эльбская филармония открывает сезон. Стартует Венецианский кинофестиваль. "Ла Скала" приглашает поклонников оперы и балета.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Jedermann 2020: Tobias Moretti (Jedermann), Caroline Peters (Buhlschaft) via Gaby Reucher

Легендарному Зальцбургскому фестивалю сегодня исполняется 100 лет 22.08.2020

22 августа 1920 года в Зальцбурге впервые показали современную (для того времени!) пьесу Гуго фон Хофмансталя "Имярек".
Festspielpause in der Hofstallgasse bei den Salzburger Festspielen 2011. Besucher einer Aufführung im Großen Festspielhaus genießen die Abendstimmung vor der Festung Hohensalzburg und den Türmen von Stift St. Peter - 20110804_PD3697 |

Худрук Зальцбургского фестиваля: "Все не так плохо, как уже есть" 12.06.2020

Международный фестиваль в Зальцбурге состоится. Каким образом? Об этом, а также о культуре до и после коронавируса в интервью DW рассказал Маркус Хинтерхойзер.
ARCHIV - Eine Frau stapelt Bücher am 16.03.2016 in Vorbereitung auf die Buchmesse in Leipzig (Sachsen). Der deutsche Buchmarkt gilt immer noch als der zweitgrößte der Welt. Doch die Titel-Flut geht weiter zurück. (zu dpa Wer liest denn all die Bücher? - Zahl der Titel nimmt ab) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Пустят ли россиян на крупнейшую в мире книжную ярмарку? 28.05.2020

Несмотря на пандемию и связанные с ней запреты и ограничения, организаторы Франкфуртской книжной ярмарки все же решили ее провести. Как и для кого?
6.8.2015, Anna Netrebko, Il Trovatore, Fotoprobe, Salzburger Festspiele, Imago/Manfred Siebinger

Анна Нетребко с мужем исполнили в Зальцбурге главные партии в "Манон Леско" 01.08.2016

В опере Джакомо Пуччини Нетребко спела вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Представление прошло в рамках Зальцбургского фестиваля.
ARCHIV - Opernstar Anna Netrebko ist umringt von Journalisten beim Opernball in Wien (Foto vom 03.03.2011). Netrebko liebt Richard Wagner und will bald ihre erste Wagner-Rolle singen - die «Elsa» in der Oper «Lohengrin». «Ich liebe Wagner! Er ist mein Lieblingskomponist», sagte sie dem Fachblatt «Das Opernglas» (April-Ausgabe). Die «Elsa» zu singen, sei «ein absoluter Traum». «Ich darf leider noch nichts Näheres verraten, aber es gibt einen Plan in Deutschland und mit einem Dirigenten, den ich mir gewünscht habe.» Foto: epa/Robert Jaeger +++(c) dpa - Bildfunk+++

Анна Нетребко, Григорий Соколов и другие звезды фестиваля в Зальцбурге 17.07.2015

Музыкальный и театральный фестиваль Salzburger Festspiele - это высокий уровень, богатая программа, сочетание традиции и новаторства. Какие сюрпризы ожидают его гостей на сей раз?
Ein roter Flügel, das Markenzeichen des Klavier-Festivals Ruhr 2009, wirbt am Freitag (08.05.2009) vor der Jahrhunderthalle in Bochum. Zu dem Festival in Konzertsälen und umgebauten Fabrikhallen des Ruhrgebietes werden bis zum 17. Juli wieder um die 60 000 Besucher erwartet. 77 Konzerte stehen auf dem Programm. Das komplett privatfinanzierte Festival gilt als eines der renommiertesten weltweit undlegt besonderen Wert auf die Förderung des Nachwuchses. Foto: Bernd Thissen dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++

Семь главных фестивалей классической музыки 2015 года в Германии 12.01.2015

Премьеры, звезды, возможные скандалы: из множества фестивалей классической музыки DW выбрала "самые-самые"... Выбор, разумеется, субъективный.
Jedermann Umzug, Auffahrt Jedermann, Premiere, Salzburger Festspiele 2014, Salzburg, 20140719, (c) wildbild - 20140719_PD5106

Зальцбургский фестиваль начинает экономить 06.11.2014

Фестиваль возвращается к практике показа уже зарекомендовавших себя с художественной точки зрения постановок.
epa04360273 Russian-born Austrian soprano Anna Netrebko (R) and her fiance, Azerbaijani tenor Yusif Eyvazov (L), kiss each other after they announced their official engagement during a brief ceremony in Salzburg, Austria, 19 August 2014, Salzburg. Netrebko had already announced her engagement plans on a social media network earlier this year. EPA/FRANZ NEUMAYR +++(c) dpa - Bildfunk+++

Сопрано и тенор отпраздновали помолвку 20.08.2014

Не прошло и года после распада "идеальной пары" классической музыки, как Анна Нетребко снова готова пойти под венец.
APA19529488-2_29072014 - SALZBURG - ÖSTERREICH: (v.l.) Johanna Wokalek als Charlotte Salomon und Marianne Crebassa als Charlotte Kann am Donnerstag, 24. Juli 2014, während der Fotoprobe zu Marc-Andre Dalbavies Oper Charlotte Salomon im Rahmen der Salzburger Festspiele in Salzburg. Die Premiere findet am 28.07.2014 statt. FOTO: APA/NEUMAYR/PROBST - 20140724_PD10812

Сенсация сезона в Зальцбурге: опера "Шарлотта Саломон" 06.08.2014

Французский композитор Марк-Андре Дальбави написал оперу о жизни еврейской художницы Шарлотты Саломон, отразившей в своем творчестве безумие Холокоста и погибшей в Освенциме.
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über die Salzburger-Festspiele 2014 verwenden!!!*** Jedermann 2014 Brigitte Hobmeier (Buhlschaft) Keine Honorarpflicht bei aktueller Berichterstattung über die Salzburger Festspiele und Nennung des Fotocredits. © Salzburger Festspiele / Forster

Война войне: с музыкой против конца света 22.07.2014

Первая мировая война - лейтмотив Зальцбургского фестиваля, открывшегося в родном городе Моцарта. Этот музыкальный и театральный форум всегда был зеркалом Европы.
Panoramic view of Salzburg, Austria Copyright: Fotolia/Jakob Radlgruber #44854242

В Австрии открывается Зальцбургский фестиваль 18.07.2014

В этом году программа Salzburger Festspiele насчитывает 270 спектаклей. В центре внимания большинства постановок - Первая мировая война.
Dirigent Claudio Abbado mit dem Lucerne Festival Orchestra. Copyright: Marco Caselli Nirmal

Умер Клаудио Аббадо 20.01.2014

Клаудио Аббадо, один из выдающихся дирижеров мира, скончался в возрасте 80 лет.
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