Саакашвили вернулся в Грузию… или нет?

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся страну, где ему грозит тюремный срок. Но в Грузии никто эту информацию достоверно подтвердить не смог. Сергей Елкин о неуловимом политике.
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Экс-президент Грузии сообщил, что находится в Батуми и призвал всех граждан идти на местные выборы 2 октября. МВД Грузии заявило, что не располагает данными о пребывании Саакашвили в стране.
Угрозы полномасштабного вторжения России в Украину не было и нет, но есть реальная угроза гибридных провокаций на юге и востоке страны, заявил в интервью DW экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.