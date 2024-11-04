"Патриотические акции" в России обошлись в 91 млрд рублей

"Новая газета" изучила траты регионов на патриотические акции и шоу за последние 2,5 года. Значительная часть закупок связана с "Юнармией".

С начала полномасштабной войны России против Украины в РФ потрачено не менее 91 миллиарда рублей на различные патриотические акции и шоу. Это следует из подсчетов "Новой газеты", опубликованных в понедельник, 4 ноября.

За последние два года организации по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи в России истратили как минимум 700 млн рублей только на питание воспитанников, хозяйственные нужды, закупку флагов и иной атрибутики, выяснили журналисты. По их данным, существенная часть закупок связана с общественным движением "Юнармия".

Санкт-Петербург лидирует по "патриотическим" тратам

В частности, форма, атрибутика и береты для детей обошлись ненецкому центру военно-патриотического воспитания почти в 600 тысяч рублей. В Калининграде потратили 2,2 млн на 75 макетов автомата Калашникова и два миллиона - на учебные патроны и светошумовые гранаты. В аннексированном Крыму закупили тактико-огневой комплекс имитации стрельбы за 2,7 млн рублей. Лидерами по затратам на патриотическое воспитание в России стали Санкт-Петербург, Московская область, Воронежская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ставропольский край, отмечает "Новая газета".

При этом милитаристское воспитание детей является лишь "одним из сегментов нынешней патриотики", подчеркивают журналисты. По их данным, государственные учреждения и муниципальные власти активно проводят различные военизированные мероприятия для взрослых. С начала войны журналисты обнаружили 904 закупки, связанные с такими мероприятиями, общей стоимостью в 1,3 миллиарда рублей.

В нынешнем году финансирование федерального проекта о патриотическом воспитании граждан РФ достигнет 46 млрд рублей. Годом ранее на эти цели закладывали в бюджет 39,7 млрд, а в 2022 году - 4,9 миллиарда.