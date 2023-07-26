С актера Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Жюри присяжных коронного суда лондонского района Сазерк в среду, 26 июля, признало невиновным актера Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии по всем пунктам обвинения. Актера обвиняли в преступлениях по девяти эпизодам. Речь идет о насильственных действиях сексуального характера и непристойном поведении в отношении четырех мужчин в период с 2004 по 2013 год, когда актер работал художественным руководителем в лондонском театре Old Vic. В труппе театра и были выдвинуты обвинения.

Спейси, которому в день вынесения вердикта исполнилось 64 года, заплакал в зале суда. Процесс длился в британской столице с 29 июня. За это время были выслушаны показания друзей, знакомых и коллег подсудимого.

Прежние решения по обвинениям актера в домогательствах

Это уже не первая победа Спейси в суде: в июле 2019-го прокуратура Массачусетса закрыла дело, по которому его обвиняли в домогательствах к 18-летнему посетителю в баре на острове Нантакет в 2016 году. А в октябре 2022 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении актера Энтони Рэппа. Они пришли к выводу, что произошедшие в 1986 году действия Спейси в отношении 14-летнего на тот момент Рэппа не носили сексуального характера. Впервые мужчина обвинил кинозвезду в 2017 году.

Голливудский актер Кевин Спейси за свою карьеру сыграл более 80 ролей в кино и сериалах. Дважды ему присуждали "Оскар" (1996, 2000).

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