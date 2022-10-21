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Кевин Спейси на выходе из здания судя в Нью-Йорке (фото из архива)
Кевин Спейси на выходе из здания судя в Нью-Йорке (фото из архива)Фото: John Minchillo/AP/picture alliance
Правосудие и законСША

Кевин Спейси оправдан по делу о сексуальных домогательствах

Олег Соколенко
1 ч. назад

Суд Нью-Йорке решил, что у актера Энтони Рэппа нет убедительных доказательств, что более 30 лет назад Кевин Спейси совершил в его отношении действия сексуального характера.

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Голливудский актер Кевин Спейси, известный ролями в фильме "Красота по-американски" и сериале "Карточный домик", был оправдан судом в Нью-Йорке в рамках гражданского процесса по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщило в четверг, 20 октября, агентство AFP.

Иск против Спейси подал 50-летний актер Энтони Рэпп, снимающийся в телесериале "Звездный путь: Дискавери". По словам Рэппа, в 1986 году, когда ему было 14 лет, во время вечеринки в доме Спейси на Манхеттене тот схватил его за ягодицы, а потом взял на руки, положил на кровать и улегся сверху. Рэпп требовал от Спейси компенсации за эти действия в размере 40 млн долларов.

Когда Рэпп впервые озвучил свои обвинения в 2017 году, Спейси заявил, что не помнит, чтобы совершал подобное. Однако если это правда, добавил тогда известный актер, то он должен принести Энтони Рэппу "самые искренние извинения за то, что можно назвать совершенно несоответствующим поведением в пьяном виде". В ходе судебного процесса Спейси уже решительно заявил, что к юноше на вечеринке не домогался, а извинения принес по совету своих агентов. В итоге присяжные решили, что Рэпп не может подкрепить свои обвинения убедительными доказательствами.

Каминг-аут и увольнения Спейси

В 2017 году обвинения Рэппа стали поводом для Спейси совершить каминг-аут и  заявить публично, что он всю жизнь был бисексуалом, а теперь предпочитает мужчин. Впоследствии еще более 10 человек обвинили Спейси в сексуальных домогательствах, из-за чего его уволили из "Карточного домика" и вырезали все сцены с ним из фильма "Все деньги мира". Кроме того, Международная академия телевизионных наук и искусств  решила не вручать Спейси премию "Эмми" в 2017 году.

В 2019 году прокуратура американского штата Массачусетс сняла со Спейси одно из обвинений в сексуальных домогательствах. Решение было принято в связи с отказом 21-летнего мужчины, выступавшего истцом, давать показания.

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