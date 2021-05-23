В Ryanair заявили об указании Беларуси посадить самолет с Протасевичем в Минске

Авиакомпания Ryanair ответила на запрос DW по поводу подробностей инцидента с экстренной посадкой в Минске принадлежащего ей самолета, после чего был задержан находившийся на борту белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич. "Экипаж рейса Ryanair из Афин в Вильнюс был уведомлен УВД Беларуси о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил указание перенаправиться в ближайший аэропорт Минска", - говорится в заявлении компании-лоукостера в ответ на запрос DW в воскресенье, 23 мая.

Как указывается в сообщении, самолет благополучно приземлился, пассажиры были высажены из лайнера на время его проверки местными органами безопасности, которые, впрочем, ничего предосудительного не нашли. Тем не менее рейс был задержан на 5 часов, после чего, отмечается в сообщении, власти разрешили самолету вылететь вместе с пассажирами и экипажем. Между тем в Вильнюсе лайнер приземлился в 21.25 по местному времени, вместо 13.00 по расписанию.

Вопрос по поводу ареста находившегося на борту Романа Протасевича, которому в Беларуси может грозить многолетнее тюремное заключение или даже смертная казнь, пресс-служба авиакомпании оставила без ответа.

Авиаэксперт видит ситуацию иначе

В то же время известный российский авиаэксперт Вадим Лукашевич видит ситуацию с экстренной посадкой рейса FR4978 иначе. Согласно его посту в Facebook, базирующемуся на данных портала Flightradar, который специализируется на отслеживании перелетов, "пилоты принужденного к посадке в Беларуси самолета Ryanair до последнего тянули к Вильнюсу".

Лукашевич обратил внимание, что лайнер вынужден был отвернуть в сторону Минска, "когда до Вильнюсского аэропорта оставалось всего 10 минут лету (73 км), а до литовской границы всего 30 км". Компания Ryanair не ответила на вопрос DW почему экипаж, предупрежденный об угрозе взрыва на борту не пытался сесть в Вильнюсе, а направился в Минск, который, судя по карте, в момент разворота находится значительно дальше литовской столицы.

Эксперт отмечает, что пилоты предыдущих рейсов начинали снижение за 177 км до Вильнюса, экипаж же FR4978 уходил в сторону Литвы "без снижения и сброса скорости", словно уходили от преследовавшего их военного самолета. "Возьмусь утверждать, что у истребителя было разрешение на применение оружия, и абсолютно уверен, что экипаж пассажирского лайнера развернулся только после получения от белорусского истребителя уведомления, что в случае неповиновения тот откроет огонь до выхода пассажирского самолета из воздушного пространства Беларуси", - заключил эксперт.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихоновская сообщила, что в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации (ICAO) направлено требование "начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO". На необходимости проведения независимого расследования воздушного инцидента, приведшего к аресту оппозиционного блогера Романа Протасевича, заявил и ряд европейских политиков.

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