Еще один снимок тех лет. В 1977 году гастролировавший в ГДР популярный певец из Западной Германии Рой Блэк был, так сказать, случайно замечен корреспондентами на рождественском рынке в Дрездене, где только что приобрел этот аппетитный сувенир.