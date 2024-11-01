Росстат перестал публиковать статистику по мигрантам в РФ

Российская Федеральная служба государственной статистики (Росстат) перестала публиковать ежемесячные данные о миграции и общей численности населения России. На это обратил внимание демограф Алексей Ракша. В своем Telegram-канале в четверг, 31 октября, он выложил ссылку на доклад Росстата о социально-экономическом положении России с января по сентябрь 2024 года, где отсутствуют соответствующие показатели.

В блоке документа, посвященном демографии, теперь содержится лишь информация о рождаемости, смертности и естественной убыли населения. Между тем в аналогичном отчете, опубликованном в августе и охватывавшем период с января по июль 2024 года, имелся раздел "Общие итоги миграции населения", где было указано число мигрантов, прибывших в Россию и покинувших ее.

По этим данным, за указанный период 2024 года в Россию прибыли 2 054 167 мигрантов, ее покинули 1 978 284 мигранта. В 2023 году число прибывших в страну составило 2 202 959 человек, число убывших - 2 063 047 человек, следовало из документа.

"Последняя публикация показывала, что сальдо миграции стремится к обнулению. Прогноз на 2024 - +50 - +60 тысяч",- констатирует Алексей Ракша. "От закрытия статистики по миграции до закрытия статистики по численности населения даже в целом за год - один шаг. Численность населения на начало каждого месяца УЖЕ закрыта. И как только будет опубликована годовая численность населения, тут же можно будет мгновенно вычислить сальдо миграции", - рассуждает демограф.

Какие еще данные статистики засекретили в России

В свою очередь онлайн-издание The Moscow Times напоминает , что после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину российские власти засекретили всю таможенную статистику и данные о составе золотовалютных резервов Центробанка, а также "разрешили крупным компаниям не раскрывать своих топ-менеджеров и финансовые показатели в отчетности". "В 2023 году под гриф "секретно" попали данные о добыче в России нефти и газа, а в 2024 году, после серии налетов украинских дронов, Росстат перестал публиковать статистику производства бензина и дизельного топлива", - указывают журналисты.

"На фоне растущих потерь в Украине, которые, по данным западных разведок, превысили 600 тысяч человек убитыми и ранеными, из публичного доступа пропали данные о количестве инвалидов, а также детальная демографическая статистика, которая позволяла косвенно оценить реальное число погибших на войне", - говорится в публикации.