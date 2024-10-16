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ПолитикаРоссия

В РФ сократили вдвое квоту на временное проживание в стране

Роман Сулима
16 октября 2024 г.

Российское правительство утвердило квоту на временное проживание иностранцев в стране в 2025 году в размере 5500 тысяч разрешений, сообщило госагентство ТАСС со ссылкой на распоряжение властей.

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Зал заседаний Государственной думы РФ
Зал заседаний российской Госдумы (фото из архива)Фото: Dmitry Dukhanin/Kommersant/Sipa USA/picture alliance

Правительство России утвердило квоту на временное проживание иностранцев в стране в 2025 году в размере 5500 разрешений, что приблизительно вдвое меньше числа квот, выделенных на текущий год. Об этом в среду, 16 октября, сообщило госагентство ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, имеющийся у него в распоряжении.

На 2024 год квота была в размере 10 595 разрешений, уточняет ТАСС. Квоты распределяются по регионам страны в соответствии с их заявками. Так, на следующий год таковых традиционно больше всего выделено на Москву (ровно 1000) и Московскую область (350). В 2024 году таковых было 1500 и 750 соответственно. В Санкт-Петербурге квота сокращена с 300 до 200 разрешений. Такие регионы, как Татарстан и Башкортостан, еще два года назад имевшие по 500 разрешений, а в 2024-м - по 250, в 2025 году получат только по 100.

Квота российских властей стабильно сокращается последние пять лет - с 39 тысяч в 2021 году. Однако, по данным МВД России, регионы используют только малую часть квоты: за семь месяцев 2024 года было израсходовано лишь пятая часть от установленной цифры.

В России обострилась ксенофобия

Накануне российская Госдума приняла закон, ужесточающий процедуру получения разрешения на временное проживание.  Теперь иностранцы, заключившие брак с гражданином или гражданкой России, смогут претендовать на временное проживание только через три года после регистрации в загсе. В текущем году заявку на эту процедуру можно подать уже на следующий день после оформления брака.

После теракта в "Крокус Сити Холле", который по официальной версии устроили граждане Таджикистана, в России обострились ксенофобские настроения по отношению к мигрантам. Так, в разных регионах страны правоохранители начали проводить облавы по местам их проживания и работы, а в некоторых случаях мигрантов ставили на учет в военкомат.  По данным "Радио Свобода", с начала 2024 года сотрудники МВД высылали из России более 65 тысяч иностранных граждан, а также закрыли въезд в страну для 120 тысяч мигрантов. Поток мигрантов в РФ упал до минимума за 10 лет на фоне кадрового кризиса в стране.

По словам источников "Медузы", близких к Кремлю, российские власти намеренно акцентируют внимание на борьбе с мигрантами для того, чтобы отвлечь внимание российского общества от других проблем - прежде всего, от роста цен и агрессивной войны в Украине.

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