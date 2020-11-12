 Россия выплатит Навальному компенсацию за задержание в 2012 году | Новости из Германии о России | DW | 12.02.2021

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Россия

Россия выплатит Навальному компенсацию за задержание в 2012 году

Минюст РФ не стал обжаловать решение Европейского суда по правам человека о выплате компенсации Навальному. Россия обязана выплатить политику 8500 евро.

Алексей Навальный на акции в 2012 году

Алексей Навальный на акции в 2012 году

Россия выплатит Алексею Навальному 8500 евро компенсации за задержание на акции на Болотной площади в 2012 году. В четверг, 11 ноября, пресс-служба Минюста РФ сообщила, что ведомство не будет оспаривать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Оно было вынесено 10 ноября 2020 года, речь идет о деле "Навальный и Гунько против России". 6 мая 2012 года Навальный был задержан во время протестной акции и оставлен на ночь в отделе полиции, позднее его подвергли административному аресту.

Нарушено право на свободу и личную неприкосновенность

ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по защите прав человека, право на свободу и личную неприкосновенность. В суде отметили, что при задержании Навальный подвергался "унижающему достоинство обращению", в частности, сотрудники полиции выкручивали ему руки, хотя он не оказывал сопротивления. Еще один участник акции, Вадим Гунько, получил 7500 евро компенсации.

Акция 6 мая 2021 года, согласованная московскими властями, переросла в столкновения демонстрантов с полицией, были задержаны более 400 человек, фигурантами уголовных дел стали почти 30 человек. Многие участники заявляют, что столкновения были спровоцированы силовиками и неизвестными в масках.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил заменить условное наказание Алексея Навального на реальный срок по делу "Ив Роше", политик получил 2 года и 8 месяцев колонии. На акциях протеста 23 и 31 января в поддержку Навального были задержаны около 10 тысяч человек.

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  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

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    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

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    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 02:13

Юлия Навальная прилетела во Франкфурт-на-Майне

Контекст

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