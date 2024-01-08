Российский самолет уронил авиабомбу на Рубежное в "ЛНР"

По данным назначенного Москвой "главы" "ЛНР" Пасечника, российский самолет уронил бомбу на Рубежное "при выполнении боевых задач". Это уже второй известный случай "нештатного схода боеприпаса" за неделю.

На территории города Рубежное в самопровозглашенной "Луганской народной республике" ("ЛНР") с российского военного самолета упала фугасная авиабомба ФАБ-250. Об этом в понедельник, 8 января, сообщил "глава" "ЛНР" Леонид Пасечник, уточнив, что это произошло "при выполнении боевых задач".

По его словам, в результате "внештатного схода авиационного боеприпаса с самолета ВКС РФ" никто не пострадал, жители близлежащих домов эвакуированы - в пункте временного размещения находится пять человек, включая двух детей, остальные поселились у родственников и друзей.

Бомба не разорвалась, по словам Пасечника, "специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса".

Утром 8 января российская армия вновь подвергла Украину массированному обстрелу с применением высокоскоростных аэробаллистических ракет "Кинжал" и другого оружия.

Неделей ранее, во вторник, 2 января, аналогичный инцидент произошел в Воронежской области. Российский военный самолет уронил "авиационный боеприпас" на село Петропавловка, там были повреждены как минимум семь домовладений.

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