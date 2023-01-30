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Генеральная репетиция оперы "Симон Бокканегра" в постановке российского режиссера Василия Бархатова
Генеральная репетиция оперы "Симон Бокканегра" в постановке российского режиссера Василия Бархатова. Премьера состоялась 29 января в Немецкой опереФото: Michael Sohn/AP/picture alliance
КультураГермания

Российский режиссер с премьерой в Немецкой опере

Марина Борисова
26 мин. назад

В Берлине состоялась премьера оперы Верди "Симон Бокканегра" в постановке звездного российского режиссера Василия Бархатова.

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В воскресенье, 29 января, в Берлине состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Симон Бокканегра" в постановке российского режиссера Василия Бархатова. В интервью Berliner Morgenpost накануне он так прокомментировал свою новую работу: "Политическая машина работает одинаково - что в эпоху ренессанса, что во времена Верди, что сегодня. Я помещаю эту историю в современность, но это не история какой-то конкретной страны. Если бы она разыгрывалась в определенной стране, то потеряла бы многое. Конечно, в действии можно распознать события последних лет".

Василий Бархатов
Василий БархатовФото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Как написала немецкая газета FAZ, режиссер Бархатов убедил публику, пришедшую на премьеру в берлинскую Немецкую оперу (Deutsche Oper), своей версией. Семейная драма на фоне политического конфликта в трех действиях рассказывает историю корсара, ставшего дожем Генуи. "Мы это сделали с моим партнером Василием Бархатовым", - написал в Facebook Ядер Биньямини, музыкальный руководитель Детройтского симфонического оркестра, поблагодарив всех музыкантов и артистов за "восхитительную премьеру".

Однако восторг, похоже, не разделили немецкие СМИ. В редких публикациях - в Augsburger Allgemeine, Frankfurter Allgemeine, Berliner Abendblatt - после состоявшейся премьеры встречается одна и та же формулировка в заголовке "режиссер Бархатов убедил". И только на онлайн-портале Musik Heute - "Аплодисменты" постановке "Симон Бокканегра" в Немецкой опере". Как отмечает сетевое издание, "хорошо продуманная постановка российского режиссера Василия Бархатова нашла у многих признание, лишь отдельные задумки показались публике не совсем убедительными".

Генеральная репетиция оперы
Генеральная репетиция оперы "Симон Бокканегра" в постановке российского режиссера Василия БархатоваФото: Michael Sohn/AP/picture alliance

В отзыве зрителя Штеффена Кюна (Steffen Kühn), оставленном на портале Kultura Extra, не скрывается разочарование именно режиссурой. Если от музыкального сопровождения под руководством итальянского музыканта Биньямини он получил удовольствие, то вот режиссерскую работу Кюн называет "бескровной инсценировкой". "Костюмы - что-то среднее между современным деловым стилем и костюмом на выход", а сама атмосфера многих сцен такая же пустая, как выставочные помещения в филиалах IKEA", - пишет зритель.

Премьера оперы "Симон Бокканегра" была запланирована на 2020 год, но, как объяснил сам режиссер в интервью СМИ, задержка произошла по техническим причинам. Следующие показы состоятся 1, 4, 9, 17, 19 и 25 февраля.

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