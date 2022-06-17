Путин призвал россиян рожать и не уезжать

Президент России Владимир Путин выступил в пятницу, 17 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с речью, посвященной развитию российской экономики в условиях санкций.

Говоря о международной ситуации, Путин в очередной раз заявил об "окончании эпохи однополярного мира", наступившего после окончания холодной войны. По его утверждению, Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет. Санкции, введенные против России за военное вторжение в Украину, глава Кремля назвал безумными и бездумными. По его мнению, Россия шаг за шагом нормализует экономическую ситуацию, а российские бизнес и власти во время введения санкций работали собранно и сплоченно.

В мировой инфляции и продовольственном кризисе Путин обвинил Европейский Союз и Соединенные Штаты. Войну России против Украины он назвал "спасательным кругом (для ЕС и США. - Ред.), чтобы свалить все на Россию". "Цены взлетели до небес задолго до операции в Донбассе и еще пойдут вверх, что грозит голодом в беднейших странах, и виноваты в этом США и ЕС. Россия тут совершенно ни при чем", - сообщил президент РФ.

Путин обещает профицит и увеличение экспорта

Коснувшись темы экономического развития России, Владимир Путин назвал макроэкономической целью снижение уровня инфляции с нынешних 16,7% до 4%, пообещав, что бюджет РФ в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн рублей. Ускорение инфляции стало главной причиной повышения уровня бедности населения страны. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), в первом квартале 2022 года число россиян, получающих доходы ниже границы бедности, составило 20,9 млн человек. Этот почти на 69 процентов выше показателя конца 2021 года.

Кроме того, по словам Путина, Россия способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений, объем поставок зерна может вырасти в следующем сезоне до 50 млн тонн. Говоря об экспорте зерна из Украины, Путин заявил, что Россия ему не препятствует: по его мнению, украинцы сами заминировали подходы к черноморским портам и сами должны решать эту задачу для обеспечения судоходства.

Как указывала ранее в интервью DW представитель Фонда имени Фридриха Наумана Беате Апельт (Beate Apelt), Киев опасается, что Россия воспользуется "зерновым коридором" для нападения на Одессу, и поэтому требует гарантий безопасности, например поставок западных противокорабельных ракет, против чего в свою очередь выступает Москва. "Я с трудом могу себе представить, что после всех ужасов нынешней войны Украина поверит российским гарантиям безопасности", - говорит Беате Апельт.

Путин призвал россиян рожать, а бизнесменов - не уезжать

Владимир Путин также предложил пакет мер поддержки российской экономики. В основном он оперировал общими понятиями о социальном равенстве, предпринимательской свободе, опережающем развитии инфраструктуры, сбалансированной макроэкономической политике. Президент России призвал сограждан рожать больше детей, а представителей крупного бизнеса - связывать свое будущее и будущее своих детей с родиной.

По данным аналитиков международного центра Henley & Partners Global Citizen, Россия в 2022 году столкнулась с самой большой эмиграцией миллионеров. Прогнозируемый отток составит 15 тысяч человек к концу года - 15% от всех граждан с высоким уровнем дохода. Эта цифра на 9500 человек больше, чем в 2019 году.

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