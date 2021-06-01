 Российский оппозиционер? Значит, жди обыска! | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 02.06.2021

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Россия

Российский оппозиционер? Значит, жди обыска!

Задержанию политика Дмитрия Гудкова предшествовал обыск у него и его помощников. В России трудно найти оппозиционера, который не прошел бы через процедуру обыска, констатирует Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина - полицейский с ордером в руках: У Вас еще не было обыска? Тогда мы идем к Вам!.

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    Автор: Сергей Елкин


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