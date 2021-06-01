Российский оппозиционер? Значит, жди обыска!

Задержанию политика Дмитрия Гудкова предшествовал обыск у него и его помощников. В России трудно найти оппозиционера, который не прошел бы через процедуру обыска, констатирует Сергей Елкин.
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Против экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова возбудили уголовное дело за пост в соцсети, а у оппозиционера Дмитрия Гудкова прошел обыск. Их соратники назвали это расправой перед думскими выборами.
Андрей Пивоваров обвиняется по статье о сотрудничестве с "нежелательной организацией". Дело против него возбуждено из-за репоста в соцсети с просьбой о сборе средств на демократический проект.