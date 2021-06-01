Российский оппозиционер? Значит, жди обыска!

Российская политика в карикатурах

Что российские войска РФ делали у границы с Украиной?

Россия начала отвод войск от границ с Украиной. До этого под предлогом учений Москва перебрасывала туда военных и технику. Что это было, догадался Сергей Елкин, вспомнив известный мультфильм.