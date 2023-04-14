Российский нефтяной экспорт в марте достиг трехлетнего пика

Вопреки западным санкциям, Россия нарастила объемы экспорта нефти до максимума за последние три года. В то же время доходы России заметно снизились, сообщило Международное энергетическое агентство.

Экспорт нефти из России в марте достиг пика за почти три года, несмотря на санкции, введенные Западом из-за российского вооруженного вторжения в Украину. В то же время доходы России от нефтяного экспорта резко снизились по сравнению с прошлым годом, сообщило базирующееся в Париже Международное энергетическое агентство (IEA) в докладе , обнародованном в пятницу, 14 апреля.

Запад ввел широкие санкции против России, включая ценовой потолок на нефть и нефтепродукты и эмбарго ЕС. Россия ответила на это сокращением добычи нефти на 500 тыс. баррелей в день, а ее партнеры по ОПЕК+ в начале апреля вызвали шок на мировых рынках, также объявив о сокращении производства нефти, отмечает агентство AFP.

При этом общий объем поставок нефти из России в марте увеличился на 600 тысяч баррелей в сутки до 8,1 млн баррелей.

Сокращение доходов от экспорта нефти

В то время как доходы России от продажи нефти подскочили в марте на один млрд долларов до 12,7 млрд долларов, в сравнении с данными прошлого года они сократились на 43 процента.

По мнению экспертов IEA, рост российских доходов во многом вызван возвращением нефтяного экспорта к уровню, существовавшему до начала пандемии коронавируса (речь идет о приросте на 450 тыс. баррелей в сутки до 3,1 млн баррелей). Экспорт нефти-сырца увеличился на 100 тыс. баррелей в сутки до 5 млн баррелей.

В докладе IEA также отмечается, что в марте Индия заменила Китай как главный рынок для поставок российской нефти в странах Азии.

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