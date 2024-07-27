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Корабль ВМФ РФ пересек морскую границу с Финляндией

Ася Миллер
27 июля 2024 г.

Инцидент произошел в восточной части Финского залива и длился около семи минут.

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Корабли ВМФ России в Финском заливе
Корабли ВМФ России в Финском заливеФото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/ZUMAPRESS/picture alliance

Российское судно в пятницу, 26 июля, вторглось в территориальные воды Финляндии. Финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на главного следователя пограничной службы страны Петтера Стауффера сообщает, что морскую границу пересек корабль Балтийского флота ВМФ РФ, предназначенный для разведки морского дна.

Инцидент произошел в восточной части Финского залива и длился около семи минут. Российское судно покинуло территорию Финляндии в сопровождении корабля пограничной охраны. В министерстве обороны в Хельсинким заявили, что начали расследование инцидента.

10 июня Финляндия заявила о том, что ее воздушное пространство нарушили четыре военных самолета РФ.

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