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Российские войска обстреляли Николаев ударными дронами

Даниил Сотников
28 апреля 2024 г.

В Николаеве в результате атаки дронов повреждены здание отеля и объект инфраструктуры. Пострадавших нет, сообщил мэр города.

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Разрушенное здание в Николаеве
Разрушенное здание в Николаеве, ноябрь 2022 годаФото: Bildarchiv Foto Marburg, Ievhenij Vasjukov

Российские войска утром в воскресенье, 28 апреля, подвергли обстрелу украинский город Николаев, сообщил глава городской администрации Александр Сенкевич. По словам мэра, Николаев был атакован ударными дронами. "В результате удара произошел пожар на рекреационном объекте. В настоящее время возгорание ликвидировали спасатели. Есть повреждения. Также поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры. Последствия уточняем", - написал Сенкевич.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уточнили, что в результате удара БПЛА было повреждено здание отеля. В другом отеле, находящемся рядом, были выбиты окна, кроме того повреждены автомобили. Поврежден и объект инфраструктуры. Пострадавших от удара дронов не было. Минобороны России об обстрелах Николаева не сообщало.

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