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Российские регионы сообщили об атаках дронов

Ася Миллер
2 мая 2024 г.

О сбитых беспилотниках ВСУ заявили в Краснодарском крае, Смоленской, Орловской и Ростовской областях.

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Украинский беспилотник (фото из архива)
Украинский беспилотник (фото из архива)Фото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Сразу несколько российских регионов в ночь на четверг, 2 мая, были атакованы дронами.

Губернатор Смоленской области Василий Анхохин сообщил о "попытке ВСУ" атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры на территории Рославльского района. Пострадавших нет, утверждает Анохин. На месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы.

Жители поселка Афипский в Краснодарском крае сообщили о звуке летящих БПЛА и нескольких взрывах в небе над населенным пунктом. По данным Telegram-канала Shot, украинские дроны могли быть сбиты на подлете к находящемуся в этом районе нефтеперерабатывающему заводу.



В Ростовской области силами ПВО были уничтожены два дрона в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского. По данным главы региона Василия Голубева, разрушений и пострадавших предварительно не зафиксировано.

В Орловской области украинскими БПЛА повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Как заявил губернатор региона Андрей Клычков, в результате атаки было частично нарушено электроснабжение на территории Глазуновского и Свердловского районов. О погибших и пострадавших также не сообщается.

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