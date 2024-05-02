Российские регионы сообщили об атаках дронов

Сразу несколько российских регионов в ночь на четверг, 2 мая, были атакованы дронами.



Губернатор Смоленской области Василий Анхохин сообщил о "попытке ВСУ" атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры на территории Рославльского района. Пострадавших нет, утверждает Анохин. На месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы.



Жители поселка Афипский в Краснодарском крае сообщили о звуке летящих БПЛА и нескольких взрывах в небе над населенным пунктом. По данным Telegram-канала Shot, украинские дроны могли быть сбиты на подлете к находящемуся в этом районе нефтеперерабатывающему заводу.





В Ростовской области силами ПВО были уничтожены два дрона в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского. По данным главы региона Василия Голубева, разрушений и пострадавших предварительно не зафиксировано.

В Орловской области украинскими БПЛА повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Как заявил губернатор региона Андрей Клычков, в результате атаки было частично нарушено электроснабжение на территории Глазуновского и Свердловского районов. О погибших и пострадавших также не сообщается.

