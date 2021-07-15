Российские пловцы Андрусенко и Кудашев смогут выступить на Олимпиаде

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев допущены к участию в летних Олимпийских играх в Токио. Такое решение обнародовал вечером в воскресенье, 18 июля, Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне.

"Временное отстранение, наложенное на Веронику Андрусенко и Александра Кудашева в соответствии со статьей 7.4.2 правил допинг-контроля от 2021 года Международной федерации плавания (FINA), отменено", - говорится в постановлении CAS. Спортсменам предусмотрена выплата компенсации для покрытия юридических услуг и других расходов в размере 1500 швейцарских франков (около 1380 евро) каждому. Иск федерации от 14 июля этого года отклонен.

Международная федерация плавания: уважаем решение арбитража

Отстранение было связано с позицией FINA относительно российских атлетов, которых заподозрили в возможном нарушении антидопинговых правил. В самой федерации уже отреагировали на постановление.

"FINA полностью признает CAS в качестве независимого судебного органа в подобных делах. Мы благодарны ему за быстрое рассмотрение этого вопроса и будем уважать и выполнять решение CAS", - указали там.

Таким образом 25-летний Кудашев сможет выступить на дистанции 200 метров баттерфляем, 30-летняя Андрусенко - в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

Кудашев: был убежден, что все будет хорошо

"Самое большое опасение было, что придется пропустить Олимпийские игры, если разбирательство растянется, но продолжал верить, на 99 процентов был убежден, что все будет хорошо", - прокомментировал вердикт российский пловец.

Российские атлеты на Олимпиаде - без флага и гимна РФ из-за допинга

Перенесенная на год из-за пандемии коронавируса Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) спортсмены РФ выступят на ней не под национальным флагом, а под флагом Олимпийского комитета России. В случае их победы будет исполнен не гимн РФ, а фрагмент Первого концерта Чайковского.

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