Российская разведка открыла виртуальную приемную в даркнете

Служба внешней разведки (СВР) России открыла виртуальную приемную в даркнете, через которую людям, не живущим в РФ, предлагается присылать информацию об угрозах безопасности России. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщило издание "Настоящее время". По его данным, еще в конце декабря прошлого года на главной странице СВР появилась ссылка Report Information, нажав на которую можно прочитать сообщение на английском языке: "Если вы находитесь за пределами России и располагаете важной информацией об угрозах безопасности РФ, то можете направить ее нам безопасным и анонимным способом через виртуальную приемную службы в сети Tor". Однако сама спецслужба никогда не сообщала об этом публично.

Чтобы связаться, СВР предлагает скачать браузер Tor или операционную систему Tails. Виртуальная приемная российской разведки расположена в доменной зоне .onion, поэтому недоступна через обычные браузеры. При регистрации человек, желающий отправить сообщение, получает от СВР код из пяти не связанных между собой английских слов. С его помощью пользователь может отправить сообщение и читать возможные ответы СВР. Для дополнительной защиты спецслужба предлагает зашифровать сообщение с помощью системы PGP, которая превращает текст в бессвязный набор символов.

Как утверждает "Настоящее время", СВР первой из всех европейских разведслужб открыта приемную в "теневом интернете". Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) создало там полную копию своего сайта в 2019 году.

Издание также обращает внимание на то, что все рекомендованные в приемной СВР в даркнете средства защиты и шифрования разработаны в США. Первая версия Tor появилась в середине 1990-х годов в исследовательской лаборатории ВМС США. Операционная система Tails создана энтузиастами в конце 2000-х годов, а в 2013 году она получала поддержку Национального демократического института США, который власти РФ объявили "нежелательной организацией".

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