 Российская нефть для Индии: дешево и сердито | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 28.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Российская нефть для Индии: дешево и сердито

В последние месяцы Индия в десятки раз увеличила импорт российской нефти, покупая "черное золото" из РФ со скидкой. Бизнес времен санкций - не самый выгодный для Москвы - глазами карикатуриста.

Российский медведь передает индийскому слону баррель нефти - карикатура Сергея Елкина

Смотрите также:

  • Покупатель расплачивается на рынке купюрой номиналом в пять евро

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Поход в магазин стал дороже

    В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.

  • Автомобили в очереди на одной из заправок Найроби

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Очереди на заправках в Кении

    Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.

  • Пекарь в Стамбуле

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Растущие цены на хлеб в Турции

    Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.

  • Рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Взлет цен на пшеницу в Ираке

    Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.

  • Протесты в Лиме из-за роста цен на продовольствие

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Протесты в Перу

    На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.

  • Один из протестующих в Шри-Ланке показывает в камеру кусок хлеба, 15 марта 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Кризисная ситуация в Шри-Ланке

    В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.

  • Участники протеста против роста цен на продукты питания и энергию, Глазго,12 февраля 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление

    В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.

  • Национальное блюдо Великобритании: Fish & Chips

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Сколько теперь стоит эта рыба?

    Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.

  • Нигериец расфасовывает муку в мешки

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Война как шанс для экономики?

    Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос.

    Автор: Клаудиа Ден


Смотреть видео 61:35

Немцы продолжают платить миллиарды за газ и нефть из России. DW Новости (14.06.2022)

Контекст

Нарушает ли Индия нефтяное эмбарго ЕС? Фактчекинг DW

Импортировать российскую нефть по низким ценам, затем перерабатывать ее и экспортировать в ЕС и США? DW разбирает, почему индийская торговля нефтепродуктами вызывает множество вопросов.  

Падают цены на нефть, древесину, зерно и растительные масла. Почему?

Начали дешеветь важные для России экспортные товары. Для стран Запада именно они входили в число основных драйверов инфляции. Борьба с ней начала приносить первые зримые плоды.  

Сомнительный компромисс? Немецкие СМИ о нефтяном эмбарго ЕС против РФ

Немецкие СМИ комментируют решение внеочередного саммита ЕС ввести эмбарго на поставки нефти из РФ. Не окажется ли цена этого компромисса слишком высокой, а успех сомнительным, спрашивают они.  

Эмбарго ЕС на российскую нефть: что предусматривает и как удалось договориться

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе смогли разблокировать принятие эмбарго на российскую нефть. Как удалось решить крупнейший спор по санкциям против РФ и на какие исключения для этого пошли - репортаж DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Отказ от путинской нефти - конец войне или путь к кризису? DW Новости (31.05.2022)  

Удар по казне Путина: отказ ЕС от российской нефти близок. DW Новости (30.05.2022)  

Также по теме

2.6.2022, Moskau, Russland, Russiche Karikatur, Saudi-Arabien ist bereit, Öl-Ausfälle Russlands zu kompensieren.

Саудовская Аравия заменит Россию, или Нефти хватит всем 02.06.2022

Саудовская Аравия готова нарастить добычу нефти, если на мировом рынке возникнет дефицит в связи с санкциями против России. Про нехватку черного золота на Ближнем Востоке не слышали.

Rubel als beste Währung des Jahres. Jahr/Ort: Moskau, 13.05.2022 Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden.

Курс рубля: странный рост на фоне санкций 13.05.2022

Вопреки санкциям против РФ, рубль с начала года показал самый сильный рост по сравнению с 30 другими валютами, сообщает Bloomberg. Но отражает ли это реальное положение дел в российской экономике?

ARCHIV - 22.01.2018, Brandenburg, Schwedt: «Freundschaft - Druschba» steht auf dem Gelände der PCK-Raffinerie auf der Erdölleitung aus Russland. Die russischen Öllieferungen über die «Freundschafts»-Pipeline sind gegenwärtig unterbrochen, doch die Versorgung mit Benzin, Diesel und Heizöl in Deutschland ist davon nach Aussage der Branche nicht berührt. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Германия поддержала планы ЕС об отказе от российской нефти 01.05.2022

На переговорах о введении шестого пакета санкций против РФ Германия ясно высказалась в поддержку эмбарго. Теперь введение Евросоюзом запрета на импорт российской нефти стал значительно вероятнее.

Реклама