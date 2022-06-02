Российская нефть для Индии: дешево и сердито

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В последние месяцы Индия в десятки раз увеличила импорт российской нефти, покупая "черное золото" из РФ со скидкой. Бизнес времен санкций - не самый выгодный для Москвы - глазами карикатуриста.
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