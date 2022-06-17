 Российская ″дочка″ Google подала заявление о банкротстве | Новости из Германии о России | DW | 17.06.2022

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Россия

Российская "дочка" Google подала заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве ООО "Гугл". Российское юрлицо Google LLC в мае сообщило о невозможности исполнять денежные обязательства.

Логотип Google на экране смартфона и флаг России

Общество с ограниченной ответственностью "Гугл" - российское юридическое лицо американской компании Google LLC - направило в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Об этом российские информагентства сообщают в пятницу, 17 июня. Из картотеки суда следует, что документ был зарегистрирован накануне.

В середине мая "дочка" Google в России через федеральный реестр юридически значимых сведений сообщила, что "с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство", невозможность исполнения денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий, а также обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок.

Начиная с конца апреля арбитражный суд Москвы удовлетворил целый ряд ходатайств об аресте активов ООО "Гугл" от российских СМИ, которые добивались восстановления своих YouTube-каналов В их число вошли телеканалы НТВ, ТНТ, АНО "ТВ-Новости" (RT), "Телеканал 360", ВГТРК, "Звезда", ОТР, "ТВ Центр" и "Москва 24". Некоторые из них подавали по несколько ходатайств.

В марте принадлежащий интернет-гиганту Google видеохостинг YouTube объявил, что в связи с войной, развязанной Москвой в Украине, будет по всему миру блокировать каналы финансируемых государством российских медиа.

В декабре 2021 года российский суд впервые назначил Google оборотный (зависящий от размера выручки) штраф на сумму свыше 7,2 млрд руб - за неудаление запрещенного в России контента. В мае нынешнего года судебные приставы открыли дело о принудительном взыскании штрафа. По итогам 2021 года ООО "Гугл" получило чистый убыток в 26 миллиардов рублей.

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    Автор: Наталия Королева


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