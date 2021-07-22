Спортсмены из России завоевали еще два золота на Олимпиаде в Токио

Атлеты из России Евгений Рылов и Виталина Бацарашкина в пятницу, 30 июля, завоевали на летних Олимпийских играх в Токио золотые медали и установили олимпийские рекорды.
Бацарашкина стала лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров, набрав 38 очков и установив таким образом новый олимпийский рекорд. Серебряная медаль в этой дисциплине досталась кореянке Ким Минджун, набравшей такое же количество очков и уступившей россиянке лишь в перестрелке. Бронзовой призеркой стала китаянка Сяо Цзяжуйсюань.
Виталина Бацарашкина
Виталина Бацарашкина - двукратная олимпийская чемпионка. Ранее она завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, ставшую первой наградой высшего достоинства у сборной Олимпийского комитета России (ОКР) в Токио. Также на счету спортсменки серебро в стрельбе из пистолета в паре с Артемом Черноусовым.
Олимпийский рекорд Евгения Рылова
Ранее в тот же день, 30 июля, российский пловец Евгений Рылов финишировал первым в финальном заплыве на 200 метров на спине, также установив олимпийский рекорд - 1 минута 53,27 секунды. Вторым с отставанием в 0,88 секунды стал американец Райан Мерфи, третьим - британец Люк Гринбанк (отставание в 1,45 секунды).
Ранее Евгений Рылов завоевал на Олимпиаде золото в заплыве на 100 метров на спине. Кроме того, в его копилке уже имеется серебро за выступление на эстафете.
Таким образом, к утру 30 июля сборная ОКР завоевала на Играх в Токио 10 золотых медалей, 12 серебряных и 9 бронзовых. В Общем медальном зачете она находится на четвертом месте. В тройке лидеров - Китай, Япония и США.
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