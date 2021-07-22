 Спортсмены из России завоевали еще два золота на Олимпиаде в Токио | Новости из Германии о России | DW | 30.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Спортсмены из России завоевали еще два золота на Олимпиаде в Токио

Стрелок Бацарашкина и пловец Рылов установили олимпийские рекорды в своих дисциплинах. Теперь у сборной ОКР 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Евгений Рылов

Евгений Рылов

Атлеты из России Евгений Рылов и Виталина Бацарашкина в пятницу, 30 июля, завоевали на летних Олимпийских играх в Токио золотые медали и установили олимпийские рекорды.

Бацарашкина стала лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров, набрав 38 очков и установив таким образом новый олимпийский рекорд. Серебряная медаль в этой дисциплине досталась кореянке Ким Минджун, набравшей такое же количество очков и уступившей россиянке лишь в перестрелке. Бронзовой призеркой стала китаянка Сяо Цзяжуйсюань.

Виталина Бацарашкина

Виталина Бацарашкина

Виталина Бацарашкина - двукратная олимпийская чемпионка. Ранее она завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, ставшую первой наградой высшего достоинства у сборной Олимпийского комитета России (ОКР) в Токио. Также на счету спортсменки серебро в стрельбе из пистолета в паре с Артемом Черноусовым.

Олимпийский рекорд Евгения Рылова

Ранее в тот же день, 30 июля, российский пловец Евгений Рылов финишировал первым в финальном заплыве на 200 метров на спине, также установив олимпийский рекорд - 1 минута 53,27 секунды. Вторым с отставанием в 0,88 секунды стал американец Райан Мерфи, третьим - британец Люк Гринбанк (отставание в 1,45 секунды).

Ранее Евгений Рылов завоевал на Олимпиаде золото в заплыве на 100 метров на спине. Кроме того, в его копилке уже имеется серебро за выступление на эстафете.

Таким образом, к утру 30 июля сборная ОКР завоевала на Играх в Токио 10 золотых медалей, 12 серебряных и 9 бронзовых. В Общем медальном зачете она находится на четвертом месте. В тройке лидеров - Китай, Япония и США.

Смотрите также:

  • Российская делегация на Олимпиаде в Лондоне

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Без шансов на золото в легкой атлетике

    21 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию 68 российских легкоатлетов и НОК РФ. Ранее они были отстранены от участия в Олимпиаде по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которое поддержал МОК. Спортсмены из России утверждали, что никогда не принимали допинг, но суд в Лозанне счел отстранение законным. Кто из этих 68 атлетов имел шансы на медали Рио?

  • Елена Исинбаева

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева

    34-летняя прыгунья с шестом Елена Исинбаева - звезда мирового уровня. Она завоевала десятки высших наград, в том числе две золотых и одну бронзовую олимпийские медали. Обладательница мирового рекорда собиралась принять участие в Олимпиаде в последний раз и обоснованно рассчитывала на победу.

  • Сергей Шубенков

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Восходящая звезда Сергей Шубенков

    25-летний барьерист Сергей Шубенков находится на пике спортивной формы, уверены эксперты. В 2015 году он стал чемпионом мира на дистанции 110 метров с барьерами, ранее Шубенков три раза становился чемпионом Европы. Разумеется, он претендовал и на медали Олимпиады в Рио.

  • Мария Кучина

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Двукратная чемпионка мира Мария Кучина

    В свои 23 года прыгунья в высоту Мария Кучина успела выиграть два чемпионата мира (один из них - в закрытых помещениях) и дважды стала чемпионкой Европы (один раз под крышей). По мнению спортивных специалистов, Кучина имела серьезные шансы быть на олимпийском пьедестале.

  • Иван Ухов

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Олимпийский чемпион Иван Ухов

    После золотой медали на Олимпиаде в Лондоне от 30-летнего прыгуна в высоту Ивана Ухова ждали новых побед. В 2014 году он установил личный рекорд - 2,41 метра и в Бразилии надеялся бороться за второе олимпийское золото.

  • Антонина Кривошапка

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Серебряный призер Лондона Антонина Кривошапка

    28-летняя Антонина Кривошапка специализируется в беге на 400 метров. На Олимпиаде в Лондоне она завоевала серебряную медаль в составе российской эстафетной четверки. В активе Кривошапки также медали разного достоинства с чемпионатов мира и Европы.

  • Анжелика Сидорова

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова

    25-летняя прыгунья с шестом Анжелика Сидорова победила на чемпионате Европы 2014 года, а в 2015-м завоевала высшую награду на чемпионате континента в закрытых помещениях. Ее личный рекорд - 4,85 м. Для сравнения: американка Дженнифер Сур золото Олимпиады в Лондоне завоевала с результатом 4,75 м, поэтому Сидорова вполне могла претендовать на медали в Рио-де-Жанейро.

  • Александр Меньков

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Прыгун в длину Александр Меньков

    25-летний Александр Меньков в 2013 году одержал победы на чемпионате мира и чемпионате Европы в закрытых помещениях. В прыжковом секторе в Рио он наверняка смог бы поспорить за высокое место.

  • Екатерина Конева

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Прыгунья Екатерина Конева

    27-летная Екатерина Конева добилась успехов в тройном прыжке, завоевав серебро чемпионата мира в 2013 году, золото на чемпионате мира в закрытых помещениях в 2014-м и высшую награду на чемпионате Европы 2015 года также в закрытых помещениях.

  • Спортсменки российской сборной

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Будет ли отстранена вся олимпийская сборная России?

    Делегация легкоатлетов - самая большая в российской олимпийской дружине. Всего в национальную команду, собиравшуюся в Бразилию, входят 387 спортсменов, отстранение легкоатлетов снижает ее численность почти на 20 процентов. Впрочем, пока под вопросом и участие в Играх всех остальных спортсменов РФ. Решение на этот счет МОК примет в течение недели. Игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.


Смотреть видео 01:46

Олимпиада под знаком пандемии (22.07.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости (23.10.2019)  

WADA послало российский спорт в нокаут на четыре года (09.12.2019)  

Также по теме

July 27, 2021, Tokyo, Kanto, Japan: Team Russia celebrates coming in first and winning the gold medal during the exciting women s gymnastics final at the 2020 Tokyo Olympics at Ariake Gymnastics Center in Tokyo, Japan. Tokyo Japan - ZUMAm163 20210727_znp_m163_009 Copyright: xJoexMcNallyx

Спортсмены из РФ завоевали на Олимпиаде в Токио шесть медалей за день 27.07.2021

Первыми стали российские гимнастки в командном многоборье, пловец Евгений Рылов и тхэквондист Владислав Ларин. Сборная по конному спорту и байдарочница Рикарда Функ принесли "золото" Германии.

Poland's Przemyslaw Zamojski (8) dribbles on the edge of the court as Latvia's Agnis Cavars defends during a men's 3-on-3 basketball game at the 2020 Summer Olympics, Saturday, July 24, 2021, in Tokyo, Japan. (AP Photo/Jeff Roberson)

Коронавирус: на Олимпиаде выявлены десять новых случаев инфицирования 25.07.2021

Общее число тех, чей тест на SARS-CoV-2 с 1 июля в рамках подготовки к Олимпиаде и ее проведения оказался положительным, возросло до 132. Из-за отсутствия зрителей волонтеры столкнулись с нехваткой работы.

Реклама

Самые читаемые

"Такого с нами еще не было". Что белорусы узнали о политике после выборов-2020  

Израиль первым в мире начинает вакцинацию третьей дозой  

Разгром белорусских НПО: "Государство идет ва-банк"  