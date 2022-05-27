 Россияне массово распродают вещи через интернет | Новости из Германии о России | DW | 27.05.2022

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Россия

Россияне массово распродают вещи через интернет

Сервис "Авито" зафиксировал рекорд в 100 млн объявлений. Жители РФ вынуждены продавать вещи в условиях роста цен и сокращения доходов, пишет The Moscow Times.

Женщина с ноутбуком

Рекордная за 20 лет инфляция и падение реальных располагаемых доходов вынуждают жителей России все чаще продавать вещи на сервисах частных объявлений. Об этом сообщила в пятницу, 27 мая, газета The Moscow Times со ссылкой на данные интернет-сервиса объявлений "Авито" - крупнейшего в РФ.

После начала войны в Украине "Авито" зафиксировал рекордное - более 100 млн - количество размещенных объявлений среди частных продавцов и компаний. По его данным, почти за пять месяцев текущего года интенсивность размещения новых объявлений выросла более чем вдвое по сравнению с 2021 и 2020 годами. При этом количество активных пользователей площадки с января по май 2022 года увеличилось более чем на 20 процентов. В конце мая был зафиксирован почти 1 млн новых объявлений в день, что является абсолютным рекордом.

Росстат зафиксировал снижение реальных доходов россиян

Между тем реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2022 года снизились на 1,2 процента по сравнению с тем же кварталом прошлого года, о чем свидетельствуют данные Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, России грозит самое долгое падение экономики со времен распада СССР. В 2022 году ВВП страны, как ожидается, снизится на 7,8 процента, в следующем - еще на 0,7 процента. На фоне рекордной за 20 лет 17-процентной инфляции реальные доходы населения обвалятся на 6,8 процента - максимально с 1999 года, прогнозирует ведомство.

Глава Минфина РФ: Война в Украине требует огромных ресурсов

Ведение войны в Украине, которую в России продолжают называть "специальной военной операцией", требует "огромных финансовых ресурсов", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете 27 мая. Он не уточнил размер потраченных и необходимых средств.

По словам Силуанова, общий объем "бюджетного стимула" - средств, выделенных на поддержку экономики и граждан - составил уже 8 трлн рублей.

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    "Трудовая" и сберкнижка долгое время были для россиян атрибутами стабильности. Но они уходят в прошлое: сберкнижки меняются на пластиковые карточки, а "трудовые" становятся не нужны из-за отсутствия официальной работы. В кризис все больше россиян подвергаются увольнениям или уходят из-за невыгодных условий сами, примыкая к числу так называемых "неформально занятых". Сегодня в РФ их около 20 млн.

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    Многие банки отказываются выдавать кредиты заемщикам - слишком высок риск невозврата. Некоторые и сами не пытаются получить кредит, ведь, чтобы подтвердить свою платежеспособность, надо предоставить сведения о трудоустройстве и постоянной зарплате. Выход предлагают микрофинансовые учреждения - при выдаче экспресс-кредита они просят только паспорт. Ставка может достигать 750 процентов в год.

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    Рыночная экономика

    Вещевые рынки, казалось бы, уже почти полностью превратившиеся в пережиток 90-х, снова обретают популярность. Как правило, они расположены у станций метро. Работают здесь в основном выходцы из стран Средней Азии и с Кавказа. Тельняшку или футболку можно купить за 150 рублей (около 1,7 евро), рубашку - за 500 (около 5,8 евро). Ни о каких кассовых чеках речь, разумеется, не идет.

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    "Алик" - лучший китайский друг

    Россияне среднего класса и молодежь предпочитают покупать одежду и технику в интернете, причем все более популярными становятся иностранные магазины. В последнее время пальма первенства у китайского сайта AliExpress. Здесь покупки обходятся дешевле, чем на eBay, не говоря уже об обычных магазинах и торговых центрах. Иногда посылку приходится ждать несколько недель, однако экономия того стоит.

  • Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Время брать в руки спицы

    Пенсионеры в Москве живут гораздо лучше, чем на периферии, однако и здесь прожить на пенсию стало очень трудно. После выплаты коммунальных платежей на руках остается около 8 тысяч рублей (около 93 евро). На эти деньги нужно целый месяц покупать еду и лекарства. Пожилые женщины все чаще стараются заработать своим рукоделием: вяжут носки, шали, шарфы и продают их возле метро.

  • Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Несвежая пресса

    Если хочется почитать глянцевый журнал, а денег на него нет, можно купить со скидкой журнал трех-четырехмесячной давности. Если раньше непроданные просроченные журналы в основном выбрасывались или бесплатно раздавались по библиотекам, то теперь владельцы киосков предпочитают отдавать их на перепродажу. Ведь спрос есть.

  • Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Сезон "фармохоты" открыт

    Несмотря на наличие в России так называемого списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство, найти нужное лекарство по приемлемой цене не так уж просто: препараты дорожают прямо пропорционально падению курса рубля. В разных районах Москвы появились аптеки, позиционирующие себя как экстремально дешевые. На деле это просто рекламный ход.

  • Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Не с полки, а из-под полы

    Некоторые предприниматели оправдывают в кризис свое название особой предприимчивостью. Как известно, одна из статей расходов у продуктовых магазинов - лицензия на право реализации алкоголя. Сэкономить можно отказавшись от нее и убрав весь товар с полок. А постоянным клиентам принести товар со склада в непрозрачном пакете. Цена произвольная. Риск есть, но, кто не рискует, тот не продает шампанское.

  • Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    "Сетевики" в выигрыше

    Покупательская активность в кризис сократилась в России примерно на 10 процентов. Покупать стали меньше, стараясь выбирать товар подешевле. Тем не менее, многие, получив зарплату или пенсию, стараются сразу же потратить ее, купив продукты и бытовую химию впрок: дешевле они не становятся, а вот доход обесценивается из-за инфляции. Предпочтение отдают сетевым супермаркетам, где проходят промоакции.

  • Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Посредникам не беспокоиться!

    Почетное место на газетных развалах занимают издания, посвященные поиску жилья и работы. Искать квартиру через риэлтора дорого - надо платить ему комиссию за услуги, поэтому вырос спрос на аренду без посредников. То же касается работы - не каждый работодатель или соискатель хочет оплачивать услуги кадровых агентств. Объявление в газете несет в себе риски, но найти полезную информацию все же можно.

  • Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Надежда только на прохожих

    Нельзя сказать, что просящих милостыню на улицах Москвы или в метро и подземных переходах стало заметно больше. Другое дело, что все чаще можно увидеть людей, стесняющихся этого занятия, явно к нему не привыкших. Завидев камеру, они отворачиваются или уходят. Хотя, казалось бы, стыдно должно быть вовсе не им. Автор: Евлалия Самедова

    Автор: Евлалия Самедова


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