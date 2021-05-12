 Россия высылает пресс-секретаря посольства США Ребекку Росс | Новости из Германии о России | DW | 12.05.2021

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Россия

Россия высылает пресс-секретаря посольства США Ребекку Росс

МИД России объявил персонами нон грата 10 дипломатов США. Они должны покинуть РФ до вечера 21 мая. В список вошла пресс-секретарь посольства США в Москве.

Флаги на здании посольства США в Москве

Флаги на здании посольства США в Москве

Россия высылает пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс. Эту информацию подтвердила сама Росс в беседе с ТАСС в среду, 12 мая. Она присутствует в перечне американских дипломатов, объявленных в РФ персонами нон грата, которые должны покинуть страну до вечера 21 мая.

В то же время неназванный собеседник издания "Коммерсант" из министерства иностранных дел России объяснил включение Росс в список позицией Соединенных Штатов. Вашингтон более шести месяцев не дает визу человеку, назначенному Москвой на пост пресс-секретаря российской дипмиссии в Соединенных Штатах, указали в МИД РФ.

Отношения России и ряда западных стран, включая США, в последние недели обострились. В середине апреля президент США Джозеф Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.

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    Автор: Виталий Кропман


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