Россия высылает пресс-секретаря посольства США Ребекку Росс

Россия высылает пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс. Эту информацию подтвердила сама Росс в беседе с ТАСС в среду, 12 мая. Она присутствует в перечне американских дипломатов, объявленных в РФ персонами нон грата, которые должны покинуть страну до вечера 21 мая.

В то же время неназванный собеседник издания "Коммерсант" из министерства иностранных дел России объяснил включение Росс в список позицией Соединенных Штатов. Вашингтон более шести месяцев не дает визу человеку, назначенному Москвой на пост пресс-секретаря российской дипмиссии в Соединенных Штатах, указали в МИД РФ.

Отношения России и ряда западных стран, включая США, в последние недели обострились. В середине апреля президент США Джозеф Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.

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