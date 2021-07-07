 Россия высылает эстонского дипломата | Новости политики из Германии | DW | 03.08.2021

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Политика

Россия высылает эстонского дипломата

Сотрудник посольства Эстонии в Москве объявлен персоной нон грата на фоне шпионского скандала, сообщает МИД Российской Федерации. МИД Эстонии обдумывает, отвечать ли на действия России аналогичным шагом.

Здание министерства иностранных дел России

Здание министерства иностранных дел России

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в министерство иностранных дел России, где ему заявлен протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник дипмиссии в Москве. Эстонскому дипломату предписано в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации. Сообщение об этом российское внешнеполитическое ведомство обнародовало во вторник, 3 августа, в Москве.

Согласно заявлению МИД РФ, в начале июля во время проведения шпионской операции  был задержан с поличным консул Эстонии в Санкт-Петербурге  Март Лятте , после чего российская сторона объявила этого дипломата персоной нон грата – в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Как отмечается в документе, "эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллинном ситуации вокруг этого эпизода приведет к неминуемым ответным шагам". В ведомстве заявляют, что призывы не были услышаны:  нежелательной персоной  был объявлен и российский дипломат в Эстонии.

По сообщению пресс-службы министерства иностранных дел Эстонии, это ведомство еще обдумывает, ответит ли Таллинн аналогичным шагом. "Речь идет о вызывающем крайнее сожаление случае, который не способствует отношениям двух государств", - отметили в пресс-службе.

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    Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина


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