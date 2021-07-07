Россия высылает эстонского дипломата

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в министерство иностранных дел России, где ему заявлен протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник дипмиссии в Москве. Эстонскому дипломату предписано в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации. Сообщение об этом российское внешнеполитическое ведомство обнародовало во вторник, 3 августа, в Москве.
Согласно заявлению МИД РФ, в начале июля во время проведения шпионской операции был задержан с поличным консул Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте , после чего российская сторона объявила этого дипломата персоной нон грата – в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Как отмечается в документе, "эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллинном ситуации вокруг этого эпизода приведет к неминуемым ответным шагам". В ведомстве заявляют, что призывы не были услышаны: нежелательной персоной был объявлен и российский дипломат в Эстонии.
По сообщению пресс-службы министерства иностранных дел Эстонии, это ведомство еще обдумывает, ответит ли Таллинн аналогичным шагом. "Речь идет о вызывающем крайнее сожаление случае, который не способствует отношениям двух государств", - отметили в пресс-службе.
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Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина