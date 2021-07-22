Россия впервые за пять Олимпиад не завоевала золото в художественной гимнастике

Вслед за личным российская команда по художественной гимнастике не смогла завоевать золото и в групповом многоборье. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко в воскресенье, 8 августа, довольствовались серебряными медалями, получив от судий 90,700 балла. Это 70-я медаль России на Играх в Токио.
Золото в многоборье у сборной Болгарии - 92,100 балла, бронза досталась итальянкам (87,700). Таким образом, России впервые с 1996 года не удалось завоевать ни одной золотой медали по итогам соревнований по художественной гимнастике.
Накануне российским спортсменкам не удалось победить в индивидуальном многоборье - Дина Аверина заняла второе место. Первой стала израильтянка Линой Ашрам, которая обошла россиянку на 0,15 балла. Бронзу завоевала Алина Горносько из Беларуси.
"Остановить гегемонию России"
В России болезненно отреагировали на результаты соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что было прямое задание остановить гегемонию России. "Еще полтора месяца назад Россия обыграла Болгарию на чемпионате Европы. Нужно писать не в международную федерацию, а Томасу Баху (глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах (Thomas Bach. - Ред.), потому что попраны олимпийские традиции и правила", - заявила она в интервью агентству РИА "Новости".
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова после индивидуального многоборья, назвала произошедшее беспределом, а судей - тварями. " Судьи не хотели, чтобы у нас была золотая медаль! Это просто безобразие", - приводит ее слова издание "Спорт-Экспресс".
Сборная России по художественной гимнастике не отдавала золото в личном и командном многоборье на последних пяти Олимпиадах. С летних игр в Сиднее в 2000 году российские спортсменки взяли 10 из 10 комплектов золотых медалей.
Смотрите также:
-
Талисманы Олимпийских игр
Токио 2021
На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, которые должны были пройти в 2020 году, но которые пришлось из-за пандемии COVID-19 перенести на лето 2021 года, талисманами спортсменов будут Мирайтова (что означает будущее и вечность) и Сомэйти (один из видов цветущей сакуры).
-
Талисманы Олимпийских игр
Мюнхен 1972
Первым официальным талисманом в истории Олимпийских игр стала такса Вальди. Именно животные чаще всего становились символичным атрибутом Олимпиады. Собаку выбрали из-за ее охотничьих качеств, которые есть и у каждого настоящего спортсмена, - стойкость, упорство, ловкость.
-
Талисманы Олимпийских игр
Монреаль 1976
Канадский бобр по имени Амик стал талисманом в Монреале. "Амик" на языке коренного населения Канады также означает "бобр". Это животное является национальным символом страны.
-
Талисманы Олимпийских игр
Москва 1980
На летних Олимпийских играх 1980 года, которые прошли в России (тогда СССР), официальным талисманом был выбран бурый медведь. Медвежонок Миша стал любимцем миллионов.
-
Талисманы Олимпийских игр
Лос-Анджелес 1984
На Олимпийских играх в США талисманом стал национальный символ страны - орел. Орленку Сэму на голову надели цилиндр, раскрашенный в цвета американского флага.
-
Талисманы Олимпийских игр
Сеул 1988
На первых Олимпийских играх в Южной Корее талисманом стал амурский тигр - весьма дружелюбный на вид. Тигренку Ходори надели традиционную черную шапку на ухо.
-
Талисманы Олимпийских игр
Барселона 1992
Щенок по кличке Коби стал талисманом Олимпийских игр в Барселоне. Его прообразом стала каталонская овчарка. Об этом сходстве велось много споров. Журналисты TAZ тогда написали: "Коби с таким же успехом мог быть свиньей".
-
Талисманы Олимпийских игр
Атланта 1996
На Олимпиаде 1996 года талисманом впервые стал вымышленный герой. Странное существо получило не менее странное имя - Иззи, которое произошло от "Whatizit?" или "What is it?" ("Что это?").
-
Талисманы Олимпийских игр
Сидней 2000
Знакомьтесь: Олли, Сид и Милли. Кукабара, утконос и ехидна, - все эти животные обитают только в Австралии. Почему сразу три талисмана в Австралии? Это было связано со вступлением в третье тысячелетие.
-
Талисманы Олимпийских игр
Афины 2004
Феб и Афина были выбраны в честь греческих богов. По форме они напоминали античные куклы.
-
Талисманы Олимпийских игр
Пекин 2008
Пять фигур символизируют пять олимпийских колец. Первые слоги имен талисманов Олимпийских игр в Пекине (не будем перечислять все) означают: "Пекин приветствует вас!"
-
Талисманы Олимпийских игр
Лондон 2012
Талисманами летних Олимпийских игр в 2012 году, которые прошли в Лондоне, стали Венлок и Мандевилль. Они символизируют цифровизацию и технологический прогресс.
-
Талисманы Олимпийских игр
Рио-де-Жанейро 2016
Официальные талисманы соревнований - Винисиус и Том. Это собирательные образы, которые олицетворяют флору и фауну Бразилии.
Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова