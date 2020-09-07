Россия, Турция и Катар запускают новый переговорный процесс по Сирии

Россия, Турция и Катар договорились о запуске переговорного процесса о прекращении вооруженного конфликта в Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг, 11 марта, после встречи в Дохе со своими коллегами из РФ Сергеем Лавровым и Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. По словам турецкого дипломата, целью переговоров станет вклад в достижение долгосрочного мира в Сирии.

Министры убеждены в том, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и намерены способствовать продвижению политического процесса в Сирии при содействии ООН, говорится в тексте совместного заявления, опубликованного на сайте МИД России. Страны также подчеркнули свою решимость бороться с терроризмом и выступать "против сепаратистских планов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также представляющих угрозу для национальной безопасности соседних стран".

Пандемия и сирийские беженцы

Стороны "подтвердили свою позицию в пользу содействия работе" Сирийского конституционного комитета, созданного при посредничестве ООН, и выразили "глубокую озабоченность" гуманитарной обстановкой в Сирии, в том числе последствиями пандемии COVID-19. Страны призвали Всемирную организацию здравоохранения "уделить первостепенное внимание" вопросу вакцинации в Сирии, в том числе в рамках инициативы СОVAX.

В заявлении также говорится о необходимости содействия безопасному и добровольному возвращению сирийских беженцев и "инициатив по укреплению доверия между сирийскими сторонами в вопросе освобождения задержанных лиц". Совместные усилия для достижения всех названных целей будут поручены специальным представителям трех стран.

Сирийский конфликт

РФ, Турция и Катар поддерживают в сирийском конфликте, начавшемся в 2011 году, различные стороны. Так, Турция и Катар имеют связи с повстанцами, которые стремились свергнуть президента Сирии Башара Асада. В свою очередь, Россия оказывает поддержку, в том числе военную, режиму Асада.

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