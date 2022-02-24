Россия начала войну против Украины

Президент России Владимир Путин в ночь на четверг, 24 февраля, объявил о начале военной операции на территории Украины, назвав причиной своего решения просьбу властей самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" помочь в "отражении агрессии" Киева. "Мною принято решение о проведении специальной военной операции", - сообщил глава государства, выступая в эфире телеканала "Россия 24" с обращением к россиянам.

Целью операции Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима", "демилитаризацию и денацификацию Украины", а также "предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации". При этом, по мнению российского президента, вся ответственность "за возможное кровопролитие" будет на совести властей Украины.

МИД Украины: Путин начал полномасштабную войну

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин развязал "полномасштабную войну" против Украины. "Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит", - написал он в микроблоге Twitter. "Мировое сообщество может и должно остановить Путина", - заявил глаав украинского МИДа.

По данным украинского МВД, территория Украины подвергается массированному ракетному обстрелу. Россия нанесла ракетные удары по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре, написал в соцсети Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Как сообщает корреспондент DW в Киеве, взрывы слышны в восточной части украинской столицы и из пригородов - Васильков, Бровары и Борисполя.

Зеленский ввел военное положение в стране

Российские военные применяют высокоточные средства против военной инфраструктуры Украины, заявили в Минобороны РФ. "Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении. Ведомство отмечает, что вооруженные силы России никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят, угрозы гражданскому населению страны нет.

Президент Украины Владимир Зеленский между тем объявил о введении военного положения на территории всей страны. В обращении к соотечественникам он сказал, что уже пообщался с президентом США Джо Байденом и что Вашингтон начал "оказывать международную поддержку". Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома. "Без паники, мы сильные, мы готовы ко всему, мы всех победим", - заявил он.

Западные лидеры осуждают "неспровоцированную" атаку

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном Зеленским еще до объявления Путина о начале "спецоперации", генеральный серетарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию немедленно прекратить агрессию против Украины и вернуть войска, чтобы не позволить случиться "худшей с начала века войне в Европе". Президент Байден раскритиковал "неспровоцированное и неоправданное" нападение России на Украину, пообещав привлечь Москву к ответственности. "Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям. Россия одна несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, США, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом", - говорится в заявлении американского лидера.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал официальное заявление, в котором решительно осудил "безрассудное и неспровоцированное нападение" России на Украину, предупредив, что оно ставит под угрозу жизни бесчисленного множества мирных граждан.

Канцлер Германии: "Это мрачный день для Европы"

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал нападение России на Украину "вопиющим нарушением международного права". "Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы", - заявил глава немецкого правительства, назвав действия Москвы ничем не оправданными нарушением международного права.

"Мировое сообщество не забудет России этот день позора", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Украина призывает к новым санкциям против РФ

Киев призвал европейских партнеров "немедленно активировать пакет новых санкций" в отношении РФ. "Мы также призываем дружеские столицы продолжать укреплять обороноспособность нашего государства, предоставляя оружие и военное оборудование. От нашего общего ответа сейчас зависит не только безопасность украинских граждан, но и безопасность граждан Европы и будущее мирового порядка", - говорится в заявлении МИД Украины. Последние события во внешнеполитическом ведомстве расценили как "акт войны, нападение на суверенитет и территориальную цельность Украины, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права".

Ранее Европейский Союз, Великобритания, США уже объявили о расширении санкций в отношении России в ответ на признание Москвой независимости "Донецкой и Луганской народных республик". За ними пообещали последовать Япония и Австралия.

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