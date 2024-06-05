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России ограничили доступ к продовольственной программе ООН

Кирилл Шестаков
5 июня 2024 г.

Компаниям из РФ ограничили доступ к участию во Всемирной продовольственной программе ООН. Доноры программы требуют не закупать продовольствие у российских поставщиков, заявил собеседник РБК.

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Всемирная продовольственная программа ООН
Фото: Sascha Steinach/dpa/picture-alliance

Российские компании столкнулись с ограничениями в доступе к тендерам на поставку продовольствия в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, в которой РФ участвует с 2002 года. Об этом сообщило в среду, 5 июня, агентство РБК. По информации одного из его собеседников, проблемы с участием российских поставщиков в тендерах ВПП начались в 2024 году. Эту информацию подтвердила и заместитель постоянного представителя России при ВПП Диляра Равилова-Боровик.

Доноры ВПП требуют не закупать продовольствие у поставщиков из РФ

"Ряд доноров, передавая средства ВПП, включают в условия оговорку, что их средства не могут использоваться для закупок продовольствия, сделанного в России или купленного у российских компаний", - поясняет Равилова-Боровик. В результате российские поставщики, авторизованные во внутренней системе ВПП, перестали получать часть уведомлений о новых тендерах.

Представитель крупнейшего российского поставщика ВПП Abakan Air Дмитрий Сухов заявил агентству, что товары российского производства в последнее время "в принципе не допускаются" к участию в программе.

Доля товаров из РФ составляла до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН

В рамках продовольственной программы ООН Россия отправляла муку, подсолнечное масло и горох в Сирию, Судан, Афганистан, палестинские территории и страны Центральной Азии. Продовольствие из РФ занимало до 20% от всех внешних поставок Всемирной продовольственной программы, заявил собеседник РБК среди партнеров программы.

По его словам, высокая доля РФ в объеме поставок была обусловлена тем, что продукция стоила на 10-15% дешевле, чем у других поставщиков, и это позволяло снабжать большее количество голодающих.

Собеседник РБК отметил, что ограниченный доступ российских компаний к тендерам может, учитывая "дефицит бюджета" ВПП, привести к "фактическому снижению возможностей по борьбе с голодом на планете".

Крупнейшие доноры ВПП - США, Германия и ЕС

Всемирная продовольственная программа, входящая в систему ООН, была создана в 1961 году для борьбы с голодом во всем мире. Ее штаб-квартира находится в Риме. Деятельность ВПП полностью финансируется путем добровольных взносов правительств, организаций и частных лиц. Крупнейшими донорами программы выступают США, Германия и Евросоюз.

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