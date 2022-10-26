  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Элизабет Андерсен, исполнительный директор World Justice Project
Элизабет Андерсен, исполнительный директор World Justice ProjectФото: Richard Theemling/World Justice Project
ПолитикаГлобальные темы

Россия заняла 107 место в рейтинге верховенства права

Екатерина Венкина
7 мин. назад

В международном рейтинге верховенства права лидируют скандинавские страны, Германия - 6-я, Россия - на 107 месте.

https://p.dw.com/p/4IiRG

Ситуация с верховенством права за последний год ухудшилась в шести из каждых десяти стран. Об этом свидетельствует Rule of Law Index 2022, составленный американской международной неправительственной организацией World Justice Project со штаб-квартирой в Вашингтоне. Рейтинг представлен в среду, 26 октября. Ухудшение показателей в перечне отмечается пятый год подряд.

Россия (0,45) заняла в списке 107 место из 140 возможных. С ней соседствуют Ливан (106-я строчка) и Кот-д’Ивуар (108-я строчка). Для сравнения - в 2016 году РФ была 92-й из 113.

Беларусь - на 99-й позиции (0,46). Украина - на 76-й (0,50).

Лидируют скандинавские страны

В первую пятерку вошли Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерланды. Германия расположилась на шестом месте. Она не получила высших оценок в вопросе открытости правительства и административных структур, в частности, это касается взаимодействия с журналистами. Среди стран ЕС - наихудшие показатели у Венгрии.

В конце списка оказались Гаити, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Камбоджа и Венесуэла.

Китай (0,47) формально оказался в середине перечня (95-я строчка). Однако, по оценкам экспертов, ситуация с верховенством права в стране - сложная. Так, если в борьбе с коррупцией и поддержании порядка и безопасности КНР демонстрирует неплохие результаты, то в области защиты основных прав и разделении властей она занимает последнее место.

"Авторитарные тенденции продолжают подрывать верховенство закона"

"Авторитарные тенденции, предшествовавшие пандемии, продолжают подрывать верховенство закона", - констатировала Элизабет Андерсен, исполнительный директор World Justice Project. "Сдержанность государственной власти ослабевает, а уважение к правам человека снижается", - добавила она. При этом если в области здравоохранения кризис удается преодолеть, то в сфере верховенства закона - обстановка намного хуже. По ее словам, сегодня 4,4 млрд человек проживают в странах, где ситуация в последнее время усугубилась. "Менее справедливый мир неизбежно будет более нестабильным", - констатировала эксперт.

Для определения положения страны в рейтинге используются 44 показателя, которые распределены по восьми основным категориям. Речь идет, в частности, об ограничении полномочий институтов власти, отсутствии коррупции, уровне открытости правительства, соблюдении прав человека, поддержании правопорядка и безопасности, применении нормативных актов и работе систем уголовного и гражданского правосудия.

Индекс публикуется с 2009 года. Для его составления в этом году опрошены представители более 154 000 домохозяйств и 3 600 экспертов в области права.

Смотрите также:

Как Китай усиливает контроль над Гонконгом

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Современное рабство: лишенные прав женщины стали заложницами радикальных талибов в Афганистане

Современное рабство: лишенные прав женщины стали заложницами радикальных талибов в Афганистане

Талибы после захвата власти в Афганистане стали грубо нарушать права женщин. Например, запретили им заниматься спортом. Многие женщины, игравшие заметную роль в политической или общественной жизни страны, решили уехать, опасаясь преследований. Ведь талибы жестко подавляют любое инакомыслие. Подробнее о ситуации в Афганистане DW рассказала экс-депутат парламента, бывший вице-спикер Фавзия Коофи.
Политика26 января 2022 г.26:01 мин.
external

Что о трибунале по Беларуси думают в ЕС - интервью со спецпредставителем по правам человека

Что о трибунале по Беларуси думают в ЕС - интервью со спецпредставителем по правам человека

ЕС не признал итоги выборов в Беларуси, назвав их сфальсифицированными. В Брюсселе резко осуждают режим Лукашенко за насилие по отношению к мирным демонстрантам и нарушения прав человека.
Политика3 декабря 2020 г.02:38 мин.

Rule of Law Index 2022

worldjusticeproject.org
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Массовое захоронение в Лимане

Киев: В освобожденных районах эксгумированы около 1000 тел

Конфликты4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Здание Минюста США

Операция "Диснейленд": сын губернатора и загадочный олигарх

Операция "Диснейленд": сын губернатора и загадочный олигарх

Экономика и бизнес13 ч. назад
Создатели вакцины от BioNTech - победители Немецкой премии будущего 2021 года

Немецкая премия будущего: "инновации года" из Германии

Немецкая премия будущего: "инновации года" из Германии

Наука2 ч. назад
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц

Шольц в Париже: тандем Германии и Франции теряет прочность?

Шольц в Париже: тандем Германии и Франции теряет прочность?

Политика4 ч. назад
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич (фото из архива)

Сербия и санкции против России: без резких движений

Сербия и санкции против России: без резких движений

Политика12 ч. назад
Терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске

Как Казахстан пытается балансировать между ЕС и Россией

Как Казахстан пытается балансировать между ЕС и Россией

Политика13 ч. назад
Президенты ФРГ Штайнмайер и Украины Зеленский в Киеве

Штайнмайер в Киеве пообещал Украине больше оружия

Штайнмайер в Киеве пообещал Украине больше оружия

Политика17 ч. назад
На главную страницу