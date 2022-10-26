Россия заняла 107 место в рейтинге верховенства права

Ситуация с верховенством права за последний год ухудшилась в шести из каждых десяти стран. Об этом свидетельствует Rule of Law Index 2022 , составленный американской международной неправительственной организацией World Justice Project со штаб-квартирой в Вашингтоне. Рейтинг представлен в среду, 26 октября. Ухудшение показателей в перечне отмечается пятый год подряд.

Россия (0,45) заняла в списке 107 место из 140 возможных. С ней соседствуют Ливан (106-я строчка) и Кот-д’Ивуар (108-я строчка). Для сравнения - в 2016 году РФ была 92-й из 113.

Беларусь - на 99-й позиции (0,46). Украина - на 76-й (0,50).

Лидируют скандинавские страны

В первую пятерку вошли Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерланды. Германия расположилась на шестом месте. Она не получила высших оценок в вопросе открытости правительства и административных структур, в частности, это касается взаимодействия с журналистами. Среди стран ЕС - наихудшие показатели у Венгрии.

В конце списка оказались Гаити, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Камбоджа и Венесуэла.

Китай (0,47) формально оказался в середине перечня (95-я строчка). Однако, по оценкам экспертов, ситуация с верховенством права в стране - сложная. Так, если в борьбе с коррупцией и поддержании порядка и безопасности КНР демонстрирует неплохие результаты, то в области защиты основных прав и разделении властей она занимает последнее место.

"Авторитарные тенденции продолжают подрывать верховенство закона"

"Авторитарные тенденции, предшествовавшие пандемии, продолжают подрывать верховенство закона", - констатировала Элизабет Андерсен, исполнительный директор World Justice Project. "Сдержанность государственной власти ослабевает, а уважение к правам человека снижается", - добавила она. При этом если в области здравоохранения кризис удается преодолеть, то в сфере верховенства закона - обстановка намного хуже. По ее словам, сегодня 4,4 млрд человек проживают в странах, где ситуация в последнее время усугубилась. "Менее справедливый мир неизбежно будет более нестабильным", - констатировала эксперт.

Для определения положения страны в рейтинге используются 44 показателя, которые распределены по восьми основным категориям. Речь идет, в частности, об ограничении полномочий институтов власти, отсутствии коррупции, уровне открытости правительства, соблюдении прав человека, поддержании правопорядка и безопасности, применении нормативных актов и работе систем уголовного и гражданского правосудия.

Индекс публикуется с 2009 года. Для его составления в этом году опрошены представители более 154 000 домохозяйств и 3 600 экспертов в области права.

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