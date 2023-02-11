Россия впервые с июля нанесла удар по острову Змеиный

Остров Змеиный был отвоеван Украиной летом прошлого года. Сейчас, по данным ВСУ, два российских бомбардировщика Су-24М сбросили на него четыре бомбы.

Российские войска впервые с июля прошлого года нанесли удар по острову Змеиный в Черном море, сообщило Оперативное командование "Юг " Украины в субботу, 11 февраля.

По данным ВСУ, два российских бомбардировщика Су-24М сбросили на остров четыре бомбы. Одновременно армия РФ нанесла ракетный удар по критической инфраструктуре Одесской области, а прибрежная зона региона была атакована тремя противокорабельными ракетами "Оникс", сообщили в командовании.

Этой атакой российские силы хотели "создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах", считают в ВСУ. О пострадавших в результате обстрелов не сообщается.

Захват и уход военных РФ с острова Змеиный

Остров Змеиный был захвачен Россией в первый день войны. Тогда в ответ на требование экипажа крейсера "Москва" украинскому пограничнику сдаться, военный ответил "Русский военный корабль, иди на ***" - фраза стала одним из символов сопротивления Украины российскому вторжению. С тех пор бои за остров практически не прекращались.

В конце июня прошлого года российские военные покинули Змеиный. Министерство обороны РФ заявило, что "завершило выполнение поставленных задач на острове", и назвало вывод войск "жестом доброй воли". В ВСУ в свою очередь заявили, что россияне "поспешно эвакуировали остатки гарнизона" с острова после успешных обстрелов украинскими силами.

Российское Минобороны также утверждало, что вывод войск со Змеиного демонстрирует "мировому сообществу", что "Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины".

Спустя неделю после этого ВКС России нанесли удар по острову, чтобы не позволить украинским военным установить на нем флаг. С тех пор о российских ударах по острову не сообщалось.

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