  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Остров Змеиный
Остров ЗмеиныйФото: 2022 Maxar Technologies via AP/picture alliance
КонфликтыРоссия

Россия впервые с июля нанесла удар по острову Змеиный

Даниил Сотников
17 мин. назад

Остров Змеиный был отвоеван Украиной летом прошлого года. Сейчас, по данным ВСУ, два российских бомбардировщика Су-24М сбросили на него четыре бомбы.

https://p.dw.com/p/4NMVe

Российские войска впервые с июля прошлого года нанесли удар по острову Змеиный в Черном море, сообщило Оперативное командование "Юг" Украины в субботу, 11 февраля.

По данным ВСУ, два российских бомбардировщика Су-24М сбросили на остров четыре бомбы. Одновременно армия РФ нанесла ракетный удар по критической инфраструктуре Одесской области, а прибрежная зона региона была атакована тремя противокорабельными ракетами "Оникс", сообщили в командовании.

Этой атакой российские силы хотели "создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах", считают в ВСУ. О пострадавших в результате обстрелов не сообщается.

Захват и уход военных РФ с острова Змеиный

Остров Змеиный был захвачен Россией в первый день войны. Тогда в ответ на требование экипажа крейсера "Москва" украинскому пограничнику сдаться, военный ответил "Русский военный корабль, иди на ***" - фраза стала одним из символов сопротивления Украины российскому вторжению. С тех пор бои за остров практически не прекращались.

В конце июня прошлого года российские военные покинули Змеиный. Министерство обороны РФ заявило, что "завершило выполнение поставленных задач на острове", и назвало вывод войск "жестом доброй воли". В ВСУ в свою очередь заявили, что россияне "поспешно эвакуировали остатки гарнизона" с острова после успешных обстрелов украинскими силами.

Российское Минобороны также утверждало, что вывод войск со Змеиного демонстрирует "мировому сообществу", что "Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины".

Спустя неделю после этого ВКС России нанесли удар по острову, чтобы не позволить украинским военным установить на нем флаг. С тех пор о российских ударах по острову не сообщалось.

Смотрите также:

Остров Змеиный оставлен Россией: это провал Путина?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Благодаря чему Молдова стала спасением для Украины? (01.11.2022)

Благодаря чему Молдова стала спасением для Украины? (01.11.2022)

Порт Джурджулешты на юге Молдовы находится в всего в нескольких сотнях километров от линии фронта в Украине. И это важный перевалочный пункт вблизи зоны боевых действий.
Экономика и бизнес1 ноября 2022 г.02:39 мин.
external

Что происходит с российским фрегатом? И помогают ли Украине западные разведки?

Что происходит с российским фрегатом? И помогают ли Украине западные разведки?

Сегодня начали поступать сообщения из Украины, что у острова Змеиный загорелся российский фрегат. По предварительным данным, причиной пожара стало попадание противокорабельной ракеты "Нептун". Кремль заявляет, что не располагает информацией об этом. Между тем, поступает и все больше данных о масштабах потерь войск РФ в Украине.
Конфликты6 мая 2022 г.59:14 мин.
external

Конец блокады: зерно начали вывозить из Украины. DW Новости (29.07.22)

Конец блокады: зерно начали вывозить из Украины. DW Новости (29.07.22)

Уже в пятницу порт Черноморск возле Одессы может покинуть первый за время войны корабль с украинским зерном - грузом, которого ждут по всему миру. С 24 февраля, когда Владимир Путин начал так называемую "спецоперацию по освобождению Донбасса", морские маршруты были заблокированы Россией. По итогам договоренностей в Стамбуле неделю назад зерно уже готовится к отправке.
Политика29 июля 2022 г.30:10 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Женщина с украинским флагом на российском танке в Киеве

Секретарь СНБО: Настоящей победой Украины станет распад РФ

Конфликты15 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Белорусский музыкант Лявон Вольский (VOLSKI)

Музыканты о запретах в Беларуси: Певице Шер будет приятно

Музыканты о запретах в Беларуси: Певице Шер будет приятно

Политика7 ч. назад
Карикатура - символы доллара и евро "держатся за руки" и "улыбаются", "стоя на голове" у монеты в один рубль

Рублевое горе, или Доллар и евро наступают!

Рублевое горе, или Доллар и евро наступают!

Экономика и бизнес20 ч. назад
Для повторных выборов в Берлине были напечатаны избирательные бюллетени

Как Берлин готовится к проведению повторных выборов

Как Берлин готовится к проведению повторных выборов

Политика8 ч. назад
Александр Лукашенко

Зачем Лукашенко комиссия по возвращению белорусов

Зачем Лукашенко комиссия по возвращению белорусов

Правосудие и закон14 ч. назад
Значок на лацкане пижака: флаги ФРГ и РФ

Закат России как торгового партнера Германии: цифры и факты

Закат России как торгового партнера Германии: цифры и факты

Экономика и бизнес16 ч. назад
Овсянникова в Париже

Марина Овсянникова в Париже представила свою книгу

Марина Овсянникова в Париже представила свою книгу

Литература17 ч. назад
На главную страницу