Сооснователь "Диссернета" внесен в РФ в список террористов

Ученому, против которого завели дело о финансировании экстремистской деятельности, теперь заблокируют банковские счета в России.

Ученый Андрей Заякин, сооснователь "Диссернета" и дата-журналист, появился в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга во вторник, 15 ноября. Ранее против Заякина возбудили уголовное дело из-за перевода 1000 рублей Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального - ученому вменяют в вину "финансирование экстремистской организации".

Людям, находящимся в перечне Росфинмониторинга, блокируют банковские счета и запрещают финансовые операции. "Экстремистской организацией" ФБК объявили в июне 2021 года, что создало повод для преследования множества людей, работавших в фонде или поддерживавших его.

Дело Андрея Заякина

Андрей Заякин находится в розыске МВД. О деле против него стало известно в конце августа: журналиста задержали, дома у него прошел обыск. Суд в качестве меры пресечения запретил ему ряд действий, в частности покидать жилище ночью, пользоваться телефоном и интернетом. Возможно, ученый уехал из России: участник Команды Навального Георгий Албуров в октябре публиковал фото с Заякиным в аэропорту Вильнюса.

Как выяснил интернет-проект "Медиазона" , данные о переводе Заякина и еще нескольких россиян могли попасть к силовикам из-за сбоя в системе сбора пожертвований ФБК. 5 августа 2021 года сервис Stripe, обрабатывающий платежи, сообщил банкам сведения о назначении некоторых транзакций.

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