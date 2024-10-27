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РФ провела массированную атаку на Украину с применением БПЛА

Александра Иванова
27 октября 2024 г.

В ночь на 27 октября РФ атаковала Украину при помощи 80 беспилотников, сообщают Воздушные силы ВСУ. По их данным, силам ПВО удалось сбить 41 дрон.

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Небо над Киевом во время российской атаки с применением БПЛА, 30 сентября 2024 года
Небо над Киевом во время российской атаки с применением БПЛА, 30 сентября 2024 годаФото: Gleb Garanich/REUTERS

Россия задействовала 80 ударных беспилотников типа Shahed и БПЛА "неустановленного типа" для атаки на регионы Украины в ночь на воскресенье, 27 октября, сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как следует из поста, атаки производились с направлений Орел, Курск и Приморско-Ахтарск. "По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 41 вражеского БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях", - отчитались Воздушные силы ВСУ.

По их данным, 32 российских беспилотника были "локально потеряны", еще один - полетел в направлении Беларуси.

В городе Сумы в результате российских атак в ночь на 27 октября происходило отключение электричества, уведомил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В военной администрации Сумской области сообщили, что в Роменском районе при атаке был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Киевская областная военная администрация указала утром 27 октября в Telegram, что во время ночной атаки РФ "попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", "пострадавших среди населения нет".

"В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден одни частный дом и два автомобиля. В доме выбиты окна, поврежден забор. Также произошло возгорание лесной подстилки. Пожар ликвидирован", - говорится далее в посте.

Атаки украинских беспилотников на Россию

По данным российской стороны, поздним вечером 26 октября дежурными средствами ПВО РФ было уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов: "Восемь БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, пять БПЛА - над территорией Брянской области, три БПЛА - над территорией Липецкой области и один - над территорией Белгородской области".

Утром 27 октября Минобороны РФ отчиталось об уничтожении и перехвате в течение ночи 51 украинского дрона. "Восемнадцать БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области. Шестнадцать БПЛА сбиты над территорией Белгородской области. По четыре БПЛА уничтожено над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей. Три БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и один БПЛА сбит над Курской областью. Также украинский БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря", - говорится в посте.

Позже, около 10.30 мск 27 октября, Минообороны РФ рассказало об уничтожении еще одного дрона над территорией Белгородской области РФ.

В  свою очередь губернаторы подвергшихся атакам регионов РФ заявили об отсутствии пострадавших и разрушений.

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