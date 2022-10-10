Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины

На 229-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 10 октября (время московское).

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Взрывами повреждена крыша и окна центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Как сообщила "Укрзализныця", вокзал работает. "Высадка и посадка производятся в штатном режиме через западный и восточный подземные переходы, которые используются как укрытия. Включаем железные нервы и продолжаем движение", - указала пресс-служба ведомства.

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До пятницы все школы Украины переходят на дистанционное обучение. Такое решение приняло Минобразования страны.

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В Хмельницком после ракетного удара "отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение, не работают светофоры", сообщил мэр города Александр Симчишин. По его словам, больницы снабжаются электроэнергией от собственных дизельных генераторов. "Все службы смогут оперативно устранить повреждение только после завершения воздушной тревоги!", - отметил Симчишин.

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МИД Финляндия осудил российские ракетные удары по мирным жителям на территории Украины. "Неизбирательное нападение на гражданских лиц является военным преступлением, - указывается в заявлении главы внешнеполитического ведомства Пекки Хаависто, размещенном в официальном Twitter МИД страны. - Россия должна прекратить свое незаконное вторжение и покинуть Украину".

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"Единственный способ остановить геноцид Путина - это продолжать останавливать его, пока он не остановится", - отреагировал в Twitter на сегодняшние обстрелы Украины глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. "Больше оружия, а не только слов", - обратился политик с призывом к Западу.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары по всей территории Украины имели две цели. "Энергообъекты - по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Вторая мишень - люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда", - написал он в Telegram. Зеленский призвал граждан страны находится в укрытиях и соблюдать правила безопасности. "И всегда помните, что Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него", - уверен он.

ПВО сбило больше половины выпущенных ракет

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На данный момент Россия выпустила по Украине 75 ракет. Как заявил главнокомандующий ВСУ генерал Залужный, силы ПВО смогли сбить 41 из них.

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Сообщается о проблемах с энергоснабжением в Житомирской, Сумской и Полтавской областях, Львове, Хмельницком и других городах.

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Из Астрахани в Украину летит 47 ракет, заявил мэр Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, ориентировочное время подлета - 11.00, а возможно и раньше.

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В Украине наблюдаются массовые проблемы с доступом в интернет, сообщил британский портал Netblocks, занимающийся мониторингом кибербезопасности в интернете. Проблемы отмечены в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове и Житомире.

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В Житомирской области от российских ударов пострадала энергетическая инфраструктура, сообщил председатель ОВА Виталий Бунечко. По его словам, часть потребителей уже переведена на резервные источники питания.

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После ударов по Киеву Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

В Киеве зафиксировано несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города, имеются пострадавшие, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, центральные улицы перекрыты, работают спасательные службы. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал в Telegram, что повреждены здания филармонии, музеев Ханенко и Шевченко.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается стереть Украину с лица земли. "229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Полностью. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве", - написал он, отметив, что воздушная тревога не стихает по всей Украине. "Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые", - указал украинский лидер, призвав население не покидать укрытий.

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Сообщается об обстрелах Ивано-Франковска, Ровно, Харькова.

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На Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжается наступление российских войск, сообщает Генштаб ВСУ. По его данным, за прошедшие сутки по украинским позициям нанесено 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершено более 90 обстрелов из РСЗО. Пострадала инфраструктура и мирные граждане более 30 населенных пунктов.

При этом украинские подразделения отразили атаки противника в районах населенных пунктов Озеряновка, Каменка, Первомайское и Невельское, поразили 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага, говорится в утренней сводке Генштаба.

Авиация Украины нанесла за минувшие сутки 24 удара, были поражены 4 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, украинские подразделения ПВО сбили 1 российский самолет Су-25, 3 БПЛА и 3 ракеты Х-59.

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Удары по Киеву продолжаются. В городе слышны всё новые взрывы. По словам мэра Виталия Кличко, ракетами поражены объекты в центре (Шевченковском районе) и в Соломенском районе украинской столицы

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Российские войска наносят ракетные удары сразу по многим украинским городам. Так, помимо Киева, сообщается о взрывах в Днепре, Житомире, Хмельницком, Тернополе, Виннице, Кривом Роге Львове, Обухове Киевской области и других населенных пунктах. Главы областных военных администраций сообщают о работе ПВО.

В Киеве есть погибшие в результате ракетного удара

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Представительница ГСЧС Светлана Водолага сообщила телеканалу "Суспільне", что в результате обстрела Киева есть пострадавшие и погибшие. По словам советника министра внутренних дел Ростислава Смирнова , в Шевченковском районе украинской столицы погибли 8 человек, еще 24 мирных жителя получили ранения.

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Несколько взрывов прогремели в Днепре, сообщил мэр города Борис Филатов. По данным СМИ, сначала в городе раздался один взрыв, а затем с определенным интервалом - еще по меньшей мере три.

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Одна из ракет в Киеве, по данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. Он сообщил также, что в районе одного из ударов на дороге горят автомобили.

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Украинские наступательные операции продолжают оказывать давление на российские силы как на северо-востоке страны, так и в Херсонской области на юге, констатирует Минобороны Великобритании, ссылаясь на разведданные. В традиционной сводке ведомства указывается, однако, что и российским силам удалось за последнюю неделю продвинуться по двум направлениям до Бахмута, до которого осталось 2 км и который получил очень серьезные повреждения в результате обстрелов. В состав российских сил, вероятно, вошли подразделения частной военной компании Вагнера, включая служащих, недавно набранных из тюрем.

Продолжающиеся усилия России по наступлению в Донбассе перед лицом серьезных угроз на флангах подчеркивают негибкость оперативного замысла, которая до сих пор подрывала планы российской армии, указывает британское оборонное ведомство.

В Киеве прогремели взрывы

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В Киеве прозвучали несколько взрывов, сообщил мэр украинской столицы Украины Виталий Кличко. По данным украинских СМИ, работает ПВО. В центре города виден густой черный дым. В последний раз Киев подвергался обстрелу в конце июня.

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В акватории Черного моря находятся как минимум шесть российских судов, которые могут осуществлять обстрелы ракетами, среди них две подводные лодки, сообщил в своем Telegram-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, на всех этих ракетоносителях в совокупности может находиться до 40 крылатых ракет "Калибр".

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Критика Путина со стороны милитаристски и националистически настроенного российского сообщества после взрыва на Крымском мосту стала "беспрецедентной", указывает в ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW). В сочетании с сообщениями о неудачах на фронте, объявлением мобилизации и обменом пленных защитников "Азовстали" на так называемого "кума Путина" Виктора Медведчука это создает в "провоенном лагере" сомнения в способности российского президента выполнить официально обозначенную им самим "денацификацию" Украины как цель войны и подрывает его привлекательность как политика среди основного электората.

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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар попросил "не прогнозировать заранее" позицию государства в голосовании по вопросу осуждения аннексии территорий Украины Россией, которое состоится в Генассамблее ООН. "У нас долгие отношения с Россией, которые сослужили нам хорошую службу", - цитирует дипломата агентство Reuters. По словам Джайшанкара, "по соображениям благоразумия и политики" он не раскрывает заранее, как проголосуют представители страны.

Российские войска подтянули резервы для наступления

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Российские войска подтянули резервы для сдерживания наступления ВСУ на юге Украины, сообщает в своей сводке оперативное командование "Юг" ВСУ. Согласно отчету, в район боевых действий было направлено "до трех десятков единиц боевой техники" и около 200 военнослужащих. Также оккупационные войска минируют местность, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ, и обстреливают территорию с помощью авиации, артиллерии и "нетипичного использования" зенитно-ракетных систем С-300.

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В результате обстрела российскими войсками Запорожья ракета попала в жилой дом, сообщает секретарь городской рады Анатолий Куртев. По его словам, разрушен целый подъезд дома и есть пострадавшие, в доме возник пожар. Местные жители публикуют фото последствий удара.

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Еврокомиссия ведет законодательную работу над получением права арестовывать подсанкционные активы, сообщает Bloomberg. Конфискованные средства могут быть направлены на восстановление Украины. Сейчас ЕК может только замораживать эти активы. Как отмечает агентство, это делает их управление дорогостоящим, а использование или отчуждение - затруднительным.

Российские войска вновь обстреляли Запорожье

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Угрозы Путина применить ядерное оружие не должны сдерживать страны ЕС в их поддержке Украины, заявил председатель фракции консервативной Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber). "Нужно всерьез относиться к путинским угрозам, но они не должны определять наши действия". Вместо этого ЕС должен отталкиваться в своих решениях от "основных принципов, таких как права человека, право государства на самооборону и система ценностей, основанная на правилах", указал политик.

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Российские войска вновь обстреляли город Запорожье, по которому в ночь на 9 октября было выпущено более 20 ракет, из-за чего погибли более 10 мирных жителей. Об очередном ночном обстреле сообщил глава местной ОВА Александр Старух. "Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых прилетов. Последствия устанавливаются", - написал чиновник.

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Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук назвал "ядерным терроризмом" угрозы со стороны России - так политик отреагировал на твит бизнесмена Илона Маска, в котором тот заявил, что "вероятность ядерной войны растет стремительно". "Ядерная война - это когда обе стороны имеют ядерное оружие. А когда у одной из сторон обманом забрали ядерное оружие, и тот, кто его вчера забрал, сегодня угрожает ядерным ударом, это не ядерная война. Это ядерный терроризм", - прокомментировал высказывание Маска Стефанчук.

ВМС США отвергли причастность к диверсиям на "Северных потоках"

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В ВМС США опровергли связь полета американского военного самолета над газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2" с диверсией на них. "Самолет P-8A Poseidon ВМС США, который фигурирует в данных системы слежения, проводил обычный разведывательный полет над Балтийским морем, который не был связан с утечками на газопроводах "Северный поток", - заявила агентству ТАСС официальный представитель ВМС США в Европе и Африке Тамара Лоуренс, отметив, что их самолеты-разведчики часто совершают вылеты с авиабаз в странах-союзницах и партнерах "с целью наращивания опыта и оперативной совместимости".

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг появившиеся в прокремлевских Telegram-каналах сообщения о том, что он якобы носит браслет со свастикой. Сообщения об этом стали распространяться в русскоязычных Telegram-каналах после того, как Залужный опубликовал свое фото в Twitter - орнамент на сфотографированном на расстоянии браслете Залужного показался некоторым похож на свастику. Чтобы опровергнуть подобные утверждения, один из офицеров ВСУ опубликовал фото браслета вблизи - при большей детализации на снимке виден совершенно другой орнамент. Залужный подтвердил это в комментарии.



Зеленский: Россия каждый день показывает свое нежелание мира

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Упоминания переговоров со стороны Кремля в текущей ситуации - это манипуляции, заявил в ежедневном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. "Хочет ли государство-террорист мира? Очевидно, что нет. Оно это показывает каждый день. Запорожье - один из украинских городов, против которого Россия направляет свой ракетный террор. Этой ночью в результате российских ударов по обычным жилым домам в Запорожье погибли как минимум 14 человек", - указал политик. По его словам, если бы Кремль действительно хотел вступить на путь переговоров, он бы не организовывал подобные удары.

Хроника событий 9 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 октября 00.00 - 13.59 >>>

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