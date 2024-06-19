Россия намерена "приостановить" участие в ПА ОБСЕ

Совет Федерации и Госдума РФ готовят решение о приостановке членства России в Парламентской ассамблее ОБСЕ после отказа Румынии выдать визы на очередную сессию ассамблеи, заявила спикер СФ Матвиенко.

Россия намерена приостановить членство в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и прекратить выплаты этому органу. О подготовке такого решения совместно с Госдумой сообщила в среду, 19 июня, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Подготовить проект соответствующего документа к следующему заседанию, намеченному на 3 июля, поручено комитету по международным делам.

Причиной приостановки членства России в ПА ОБСЕ Матвиенко назвала недавний отказ властей Румыниивыдать делегации РФ въездные визы на очередную сессию ассамблеи, назвав его последней чертой.

Толстой: Россия уже не платит взносы

Глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил уверенность в том, что обе палаты поддержат приостановку участия России в работе в Парламентской ассамблее ОБСЕ. По его словам, Россия уже приостановила перечисление членских взносов. "Этот вопрос уже решен, мы уже не платим, мы уже народные деньги сэкономили", - сообщил Толстой в интервью "Интерфаксу".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что принятие такого решения уже давно назрело. "Это не значит, что мы будем покидать саму ОБСЕ. Но что касается ее парламентской составляющей, то, к великому сожалению, условий для дальнейшей работы там российской делегации больше нет", - добавил Слуцкий.

Румыния отказала россиянам в визах из-за войны РФ против Украины

Очередная ежегодная сессия ПА ОБСЕ пройдет с 29 июня по 3 июля в Бухаресте. О "ноте МИД Румынии", в которой говорится, что "ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешен въезд в страну" в связи с войной России против Украины, написал несколько дней назад в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

Между тем делегация РФ ранее отказалась участвовать как минимум в двух сессиях ПА ОБСЕ - осенью 2023 года в Ереване и зимой 2024 года в Вене, сообщало агентство РБК со ссылкой на секретариат ассамблеи. На заседаниях ассамблеи в Великобритании и Канаде соответственно в 2022 и 2023 годах российские парламентарии не присутствовали из-за проблем с получением виз.

В июле 2023 года Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала Россию государством - спонсором терроризма в связи с финансированием ЧВК "Вагнер", признанной террористической организацией. На заседании ПА ОБСЕ в феврале 2023 года российская делегация подверглась шквалу критики. "Некоторые парламентарии являются пособниками криминальной агрессии", - заявила председатель ассамблеи Маргарета Седерфельт и раскритиковала российских коллег за подрыв гражданских прав, свободы СМИ и справедливых выборов.