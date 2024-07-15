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Россия начнет закупать яблоки в Северной Корее

Сергей Ромашенко
15 июля 2024 г.

В России из-за заморозков ожидается снижение урожая яблок в текущем году. Договоренность о поставках в РФ северокорейских яблок была достигнута в июне.

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Встреча руководителей России и КНДР в Пхеньяне
Встреча руководителей России и КНДР в ПхеньянеФото: Yonhap/picture alliance

Россия и КНДР договорились о поставках северокорейских яблок на российский рынок, сообщило в понедельник, 15 июля, агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. В ведомстве уточнили, что соответствующие договоренности были достигнуты в июне. Сроки начала поставок, а также их объемы не уточняются.

В России в текущем году из-за заморозков ожидается уменьшение урожая яблок. По прогнозу Минсельхоза, он составит 1,5 млн тонн - на 200 тысяч тонн меньше, чем годом ранее.

Россия последовательно расширяет сотрудничество с КНДР на фоне войны против Украины и западных санкций. В середине июня в Пхеньян приезжал президент РФ Владимир Путин. В ходе визита стороны договорились о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве. Запад и Украина обвиняют Россию в получении миллионов боеприпасов из КНДР.

 

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