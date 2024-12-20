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Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Алексей Волошинов
20 декабря 2024 г.

Россия передала Украине 503 тела погибших военных. В РФ вернули 42 тела. Обмен произошел в Беларуси.

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Кладбище в Харькове (фото из архива)
Кладбище в Харькове (фото из архива)Фото: DW

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщили Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными и депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев.

Из сообщения украинской стороны следует, что РФ передала Киеву тела 503 военных: 403 из них погибли на донецком направлении, 57 - на запорожском, 12 - на луганском. Еще 31 тело было доставлено из моргов на территории России.

Москве, в свою очередь, были переданы 42 тела. По словам российского военкора Александра Коца, обмен произошел на границе с Украиной в Гомельской области Беларуси.

Прошлый обмен телами между Россией и Украиной состоялся в конце ноября

В ходе обмена телами 29 ноября Россия вернула Украине тела 502 погибших военных, а Украина России - 52. Тогда эксперты отмечали, что большая разница в потерях может объясняться активным наступлением российской армии и тем, что погибшие военные остаются на занятых ВС РФ территориях.

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