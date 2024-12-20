Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщили Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными и депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев.

Из сообщения украинской стороны следует, что РФ передала Киеву тела 503 военных: 403 из них погибли на донецком направлении, 57 - на запорожском, 12 - на луганском. Еще 31 тело было доставлено из моргов на территории России.

Москве, в свою очередь, были переданы 42 тела. По словам российского военкора Александра Коца, обмен произошел на границе с Украиной в Гомельской области Беларуси.

Прошлый обмен телами между Россией и Украиной состоялся в конце ноября

В ходе обмена телами 29 ноября Россия вернула Украине тела 502 погибших военных, а Украина России - 52. Тогда эксперты отмечали, что большая разница в потерях может объясняться активным наступлением российской армии и тем, что погибшие военные остаются на занятых ВС РФ территориях.