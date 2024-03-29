Россия и Украина обменялись телами погибших солдат

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих, сообщил в пятницу, 29 марта, депутат Госдумы и представителт парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев. По его словам, Москва получила от украинских властей 29 тел.

В свою очередь, украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в тот же день сообщил о возвращении из Москвы 121 тела погибших военных. 107 из них воевали на донецком направлении, 12 на луганском и двое - на запорожском. После обмена украинская сторона выразила отдельную благодарность Красному Кресту.

Предыдущий обмен телами погибших военных состоялся две недели назад

О предыдущем обмене Шамсаил Саралиев рассказал 15 марта. Тогда Россия получила тела 61 погибшего, а Украина - 58.

Ранее РИА "Новости" со ссылкой на судебно-медицинского эксперта при бюро Центрального агентства по розыску Карлоса Вильялобоса писали, что подобные обмены при участии Международного комитета Красного Креста регулярно происходят на линии фронта.

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