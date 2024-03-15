Украина вернула в ходе обмена 100 тел погибших военных

Украина вернула 100 тел погибших бойцов и передала России 69 тел. После идентификации тела украинских защитников будут переданы семьям для захоронения.

В ходе очередного обмена с Россией Украина вернула тела 100 погибших защитников, сообщил в пятницу, 15 марта, украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В сообщении указывается, что возвращение тел было осуществлено благодаря взаимодействию штаба с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины, ВСУ, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и другими структурами сектора безопасности и обороны. Отдельно штаб поблагодарил за содействие Международный комитет Красного Креста.

"Тела наших защитников после идентификации будут переданы семьям для достойного захоронения", - сообщили в координационном штабе.

Депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что российская сторона забрала 69 тел убитых в ходе войны в Украине солдат.

В предыдущий раз обмен телами погибших военных между Украиной и Россией прошел 16 февраля. Тогда Киев сообщал о возвращении 58 тел, а российской стороне, по словам Саралиева, передали тела 61 погибшего.

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